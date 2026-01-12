Im Temptation-Drama mit Aleks: Fans sind stolz auf Vanessa

Mit der heutigen Ausstrahlung des Wiedersehens von Temptation Island VIP ist es offiziell: Vanessa Nwattu (25) und Aleksandar Petrovic (34) gehen getrennte Wege. In der Wiedersehensfolge geraten die beiden Ex-Verlobten allerdings noch mal krass aneinander – beide machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe, bei Vanessa kullern einige Tränen. Doch für die Zuschauer ist es glasklar, welcher der beiden Realitystars in ihren Augen im Recht ist: Es ist Vanessa.

Ihrem Stolz verleihen die Fans unter einem Beitrag von Temptation Island auf Instagram Ausdruck. "Vanessa sieht einfach innerlich tot aus, wenn sie neben Aleks sitzt... Allein ihr Blick verrät so viel. Sie kann stolz auf sich sein, dass sie sich von ihm gelöst hat", kommentiert ein User. Ein anderer lobt: "Ich war noch nie so stolz auf eine fremde Person, wie ich jetzt stolz auf Vanessa bin. Sie hat das super gemeistert und ich bin mir sicher, dass sie es schaffen wird, die Beziehung zu verarbeiten. Sie ist eine wirklich starke Frau." Ein weiterer Nutzer schreibt: "Vanessa hat man so angemerkt, welche Überwindung es war, zu erzählen, was auch in der Beziehung passiert ist. Respekt an diese Frau, wie sie da sitzt und trotz des Drucks, der auf sie einprasselt, zu sich steht."

In der Wiedersehensfolge erhebt Vanessa schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Verlobten – sie unterstellt ihm psychische Gewalt und erzählt von aggressiven Ausrastern. Dafür musste sie jede Menge Gegenwind einstecken. "Warum warst du mit mir zusammen? Warum hast du Ja gesagt?", wirft er ihr vor. Vanessa erklärt daraufhin unter Tränen: "Die, die so etwas schon mal erlebt haben, wissen, wie es ist, wenn man emotional manipuliert wird. Dass man es nicht schafft, sich zu lösen, wenn man emotionalen Missbrauch erfährt."

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu feiert ihre Trennung von Aleks Petrovic

Imago Aleks Petrovic beim BILD-Promi-Boxen "Fame Fighting 3" in der Grugahalle Essen, 18. Oktober 2025

