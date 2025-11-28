Ina Kina und Vanessa lästern über Emmas Doppelmoral in Shows

Ina Kina und Vanessa Brahimi haben sich auf Instagram über ihre gemeinsamen Erfahrungen mit Emma Fernlund (24) ausgetauscht und ordentlich Dampf abgelassen. Auslöser für die Kritik war Emmas Verhalten in den Reality-TV-Shows Der Promihof und Das große Promi-Büßen, bei denen wohl besonders ihre Doppelmoral aufgefallen ist. Sowohl Ina als auch Vanessa teilten ähnlichen Ärger mit Emma: Auf dem Promihof bandelte Emma mit Tim Kühnel an, nachdem dieser zuerst mit Ina geknutscht hatte. In der aktuellen Promi-Büßen-Staffel sorgte Emma erneut für Drama, als sie sich mit Diogo Sangre (31) beschäftigte, nachdem Vanessa zuerst mit ihm geflirtet hatte. "In jedem Format einfach die gleiche Story", schoss Ina.

Vanessa und Ina scheinen sich durch diese Ereignisse nähergekommen zu sein und äußerten ihre Meinungen im Netz. Vanessa behauptete, dass Emma mit ihrer "ADS-Art" die Aufmerksamkeit der Männer auf sich ziehe: "Ich fühl dich so sehr beim Promihof, glaub mir, ich weiß genau, wie es ist, wenn sie sich einmal anzeckt bei 'nem Typen – ohne Rücksicht." Ina stimmte ihrer Kollegin aus der Reality-TV-Bubble zu. Laut ihr sei Emmas Verhalten kontrovers und sie stellte klar: "So viel zum Thema Respekt, den sie von Vanessa erwartet, aber selbst nicht bereit ist, anderen entgegenzubringen."

Inas Fans unterstützten die beiden Frauen, indem sie ebenfalls auf Emmas widersprüchliches Verhalten hinwiesen. Die Influencerin teilte Screenshots in ihrer Story, in denen es unter anderem hieß: "Diese Situation, die du mit Tim und Emma bei Promihof hattest, hat Emma in der aktuellen Promi-Büßen-Staffel. Sie ist mit Diogo sehr eng und regt sich über eine Vanessa auf und macht ein Fass auf, weil sie und Diogo flirten." Abschließend fasste die Reality-TV-Newcomerin zusammen: "Wenn man selber in der Situation steckt, ist es auf einmal ein riesengroßes Problem, [...] aber bei Promihof mir gegenüber war das auf einmal gar kein Thema reinzugrätschen. Sie sei mir ja keine Rechenschaft schuldig."

Collage: Instagram / ina.kina, Wehnert, Matthias / ActionPress Collage: Ina Kina und Vanessa Brahimi

ProSieben, Joyn Vanessa Brahimi, Emma Fernlund und Diogo Sangre in "Das große Promi-Büßen"

RTLZWEI Ina Kina und Paco Herb mit Emma Fernlund bei "Der Promihof"