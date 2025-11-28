Sängerin Leigh-Anne Pinnock erfreut Fans mit neuer Musik

Fans von Leigh-Anne Pinnock (34) haben nun allen Grund zur Freude: Die ehemalige Little Mix-Sängerin hat ihren neuesten Song "FRIENDS" veröffentlicht, eine Kollaboration mit dem Produzenten Rvssian. Auf Instagram verkündete sie stolz ihre letzte Veröffentlichung des Jahres und lieferte mit einem freizügigen Posting gleichzeitig einen Vorgeschmack auf die neue Ära ihrer Karriere. Begleitet wird der Track von ihrem kommenden Soloalbum "My Ego Told Me To", das für Februar 2026 angekündigt ist. Zu ihrem Post ergänzte sie eine Zeile aus dem Song – hier in deutscher Übersetzung: "Die Familie wird zum Feind, als mir klar wird, dass wir nicht auf derselben Wellenlänge sind."

Im Podcast "The Red Carpet Treatment" sprach Leigh-Anne kürzlich darüber, dass sie eine andere Seite von sich zeigen möchte. "Ich bin jetzt nicht mehr Miss Nice Girl", erklärte sie und verriet, dass sie sich von ihrem bisherigen Image lösen will. Nach dem Ende von Little Mix, wo sie gemeinsam mit Perrie Edwards (32), Jade Thirlwall (32) und der früheren Bandkollegin Jesy Nelson (34) große Erfolge feierte, sei es für sie nun an der Zeit, ihre Individualität auszuleben. "Wenn man so lange in einer Gruppe ist, kommt irgendwann der Punkt, an dem man sich tatsächlich denkt: Ja, ich muss wissen, wer ich jetzt bin", erzählte sie laut Daily Mail.

Begleitet von zahlreichen Veränderungen hat Leigh-Anne in diesem Jahr ein neues Kapitel in ihrer Karriere begonnen. Nachdem sie sich von ihrem früheren Plattenlabel getrennt hat, veröffentlicht die Sängerin nun als unabhängige Künstlerin ihre Musik. Für Frühjahr 2026 ist sogar eine Tour geplant, unter anderem mit einem Stopp in Berlin, wie sie auf Instagram verkündete. Neben ihrem musikalischen Erfolg widmet sie sich aber vor allem ihrem Familienleben mit ihrem Ehemann Andre Gray (34) und den gemeinsamen Zwillingen. Leigh-Anne scheint es nun gelungen zu sein, sowohl beruflich als auch privat ihr Glück zu finden.

Anzeige Anzeige

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihrer neuen Single "FRIENDS"

Anzeige Anzeige

Getty Images Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock von Little Mix, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / leighannepinnock Andre Gray, Leigh-Anne Pinnock und ihre Zwillinge im Dezember 2024