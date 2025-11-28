Laura Maria Rypa traurig: Sie verletzt sich vor Auftritt

Laura Maria Rypa (29), bekannt als Social-Media-Star, hat ihre Fans auf Instagram mit einer traurigen Nachricht schockiert. Direkt vor einem geplanten Auftritt hat sie sich verletzt und musste ihre Pläne abbrechen. "Es ist leider genau das passiert, was ich mir am wenigsten erhofft habe", schrieb sie in ihrem Post. Obwohl ihr das Training für die Show viel Freude bereitet hatte, musste sie die Teilnahme absagen, um ihrer Gesundheit Priorität zu geben. Ihr Beitrag rührte viele ihrer Follower, da sie wissen, wie hart Laura für den Gig trainiert hatte. Sie wünschen ihr hauptsächlich gute Besserung und schicken ihr Kraft.

In dem emotionalen Post erklärte Laura Maria, dass sie die Situation als "ein Zeichen von Gott" empfinde. Mit einem Herz-Emoji versuchte sie, ihre positive Einstellung beizubehalten, trotz der Enttäuschung, die der Unfall mit sich brachte. Zudem bedankte sie sich ausdrücklich bei ihrem behandelnden Orthopäden, Dr. Säugling aus der Mediapark-Klinik. "Er ist wirklich der Beste", lobte sie ihn und erinnerte dabei auch an eine frühere schwere Verletzung, die er erfolgreich behandelt hatte. Bereits damals hatte der Arzt ihr nach einem Wirbelbruch entscheidend geholfen.

Laura Maria gibt sich auf ihren Social-Media-Kanälen oft nahbar und teilt sowohl schöne als auch herausfordernde Momente ihres Lebens mit ihren Followern. Gerade ihre Offenheit und ehrlichen Worte schätzen ihre Fans an ihr. Die Influencerin begeistert ihre Community regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag, ihr gerade etwas holpriges Liebesleben und ihre humorvolle Art. Solche Momente zeigen, dass auch eine scheinbar perfekte Onlinewelt ab und an von der Realität eingeholt wird – ein Schritt, der ihre Follower offenbar noch enger mit ihr verbindet.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Laura Maria Rypa, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin