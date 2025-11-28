Aktueller Anlass: "A Very Royal Scandal" in ZDF-Mediathek

Seit Samstag, den 22. November 2025, steht die dreiteilige Miniserie "A Very Royal Scandal" in der ZDF-Mediathek bereit. Im Zentrum steht Prinz Andrew Mountbatten Windsor (65) und das aufsehenerregende BBC-Interview von 2019 zu seinen Verbindungen zum verurteilten und verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Die Journalistin Emily Maitlis wird von Ruth Wilson (43) gespielt, Michael Sheen (56) übernimmt Andrew. Regie führte Julian Jarrold, das Drehbuch stammt von Jeremy Brock nach dem Buch von Emily.

Die Serie zeichnet nach, wie Andrew 2019 wegen Kontakten zu Epstein, gespielt von John Hopkins, unter Druck geriet und schließlich die Flucht nach vorn wählte: ein ausführliches Gespräch im Buckingham Palace mit der BBC. Dabei geht es um ein vielfach publiziertes Foto, das ihn mit Virginia Giuffre (†41) zeigt, und um die Frage, wie eng seine Verbindung zu dem US-Unternehmer tatsächlich war. Andrew will sich im Gespräch von den Vorwürfen distanzieren, doch die Stunde vor der Kamera entwickelt eine Dynamik, die er nicht kontrollieren kann. Emily stellt präzise Fragen, die Fassade des Royals gerät ins Wanken. Die drei Episoden sind vier Wochen lang in der Mediathek verfügbar und richten den Fokus auf das Zusammenspiel von Öffentlichkeit, Macht und persönlicher Verantwortung.

Andrew ist der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) und in der Familie lange als "Lieblingssohn" der Monarchin beschrieben worden. Die britische Journalistin Emily hat über Jahre Gespräche mit politischen und gesellschaftlichen Schwergewichten geführt und ihre Erfahrungen in ein Buch gegossen, das als Grundlage der Serie dient. Schauspieler Michael ist bekannt für sorgfältige Rollenrecherche und dafür, Figuren auch in stillen Momenten Kontur zu geben.

ZDF/ Blueprint Michael Sheen und Ruth Wilson in "A Very Royal Scandal"

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London