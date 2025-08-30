Auf Raya unterwegs: Sophie Turner soll wieder Single sein

Sophie Turner (29) soll Gerüchten zufolge wieder Single sein. Die Schauspielerin, bekannt aus "Game of Thrones", hat sich laut Daily Mail erneut von Peregrine Pearson getrennt, nur wenige Monate nachdem die beiden ihre Beziehung wieder aufgenommen hatten. Sophie, die 2023 erstmals mit dem britischen Aristokraten und Sohn des Viscount Cowdray in Verbindung gebracht wurde, wurde kurz nach der Trennung auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya gesichtet. Ihr Profil enthält Berichten zufolge neun Fotos, darunter Urlaubsbilder und ein Schnappschuss, der sie tanzend in einem Hotelzimmer zeigt.

Die Beziehung zu Peregrine schien zunächst vielversprechend, besonders nachdem Sophie nach der Scheidung von Joe Jonas (36) im Jahr 2024 wieder ihr Liebesleben aufbaute. Die beiden wurden zuletzt gemeinsam beim Glastonbury Festival im Juni gesehen, doch bereits Anfang des Jahres wurden Trennungsgerüchte laut, als Sophie ihm auf Instagram offenbar nicht mehr folgte. Noch im letzten Jahr galt Peregrine als potenzieller Partner für eine gemeinsame Zukunft, sogar über die Möglichkeit von Kindern sprach man damals. Sophies Profil auf Raya legt jedoch nahe, dass sie sich nun auf neue Dates und die Suche nach einem Neuanfang konzentriert.

Sophie, die mit ihrem Ex-Mann Joe Jonas zwei Töchter hat, sorgte erst vor Kurzem mit einem charmanten Interview bei ihren Fans für Furore. Mit Offenheit sprach sie über private Vorlieben und brachte ihre Anhänger zum Schmunzeln. Die Schauspielerin tritt zunehmend selbstbewusst auf – sowohl mit persönlichen Einblicken als auch bei ihrer Suche nach einem neuen Partner. Genau das macht sie für viele so nahbar, und nun scheint sie diese Stärke auch zu nutzen, um einen neuen Weg in der Liebe einzuschlagen.

Getty Images Sophie Turner, März 2025

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023