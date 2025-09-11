Doch nicht Single: Sophie Turner zeigt sich mit Peregrine

Sophie Turner (29) und Peregrine Pearson haben mit einem gemeinsamen Auftritt in London die Gerüchte um eine Trennung nun endgültig aus der Welt geschafft. Das Paar präsentierte sich bei der Buchvorstellung von "Seasons: A Taste of Cowdray", dem neuen Kochbuch von Peregrines Familie. Die Game of Thrones-Schauspielerin strahlte laut Daily Mail in einem eleganten gelben Hemd, kombiniert mit schwarzen Hosen und Stilettos, während sie vertraut den Arm um ihren Partner legte. Die beiden wirkten wohl verliebter denn je und gaben keinerlei Anlass für Zweifel an ihrer Beziehung.

Die 29-Jährige und Peregrine, ältester Sohn und Erbe von Michael Pearson, dem vierten Viscount Cowdray, sind seit 2023 ein Paar. Ihre Anfangszeit wurde stark in sozialen Medien begleitet, bevor zuletzt Spekulationen aufkamen. Nach Berichten über Sophies angebliches Profil auf der Promi-Dating-App "Raya" und dem Entfolgen auf Instagram stand eine mögliche Trennung im Raum. Nun scheint jedoch alles wieder im Lot zu sein – sehr zur Erleichterung vieler Fans. Laut Daily Mail sah Sophie in Peregrine schon nach dem Ende ihrer Ehe mit Joe Jonas (36) einen potenziellen Partner fürs Leben.

Sophie hatte vier Jahre mit Joe Jonas verbracht, mit dem sie zwei Töchter hat, bevor die Ehe 2024 offiziell geschieden wurde. Während die Schauspielerin ihr Leben abseits der Kamera neu ordnet, fand sie in Peregrine einen Partner aus einer der wohlhabendsten Familien des Vereinigten Königreichs. Seine Familie besitzt das berühmte Cowdray-Park-Anwesen mit Polo-Club und riesigem Landbesitz. Während ihre frühere Beziehung oft im Fokus der Medien stand, wirkt ihre Partnerschaft mit Peregrine deutlich ruhiger und beständiger. Der gemeinsame Auftritt dürfte Fans neues Vertrauen in das Glück des Paares geben.

Getty Images Sophie Turner

Instagram / sophiet Sophie Turner und Peregrine Pearson, 2024

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024