Nach GoT-Debüt: Social Media "zerstörte" Sophie Turner fast

Sophie Turner (29) hat offenbart, wie sehr soziale Medien einst auf ihre psychische Gesundheit eingewirkt haben. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Sansa Stark in der erfolgreichen Serie Game of Thrones bekannt wurde, erklärte gegenüber Flaunt, dass der plötzliche Ruhm und der wachsende Einfluss von Plattformen wie Instagram und Twitter eine enorme Belastung für sie darstellten. "Es hatte einen so großen Einfluss auf meine mentale Gesundheit, wie ich es kaum in Worte fassen kann. Es hat mich beinahe zerstört", gestand Sophie. Die damals noch junge Schauspielerin kämpfte infolgedessen mit Angstzuständen, Depressionen und sogar einer Essstörung.

In ihrem Interview betonte Sophie auch, wie wichtig es für sie war, rechtzeitig professionelle Hilfe zu suchen. Die Therapie habe einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass sie ihren Herausforderungen begegnen und diese überwinden konnte. Sophie verriet auch, dass der Umzug ins Vereinigte Königreich nach ihrer Scheidung von Joe Jonas (36) für ihr Wohlbefinden essenziell war. "In den Staaten habe ich nicht realisiert, wie sehr man Familie und Freunde um sich braucht", erklärte sie. Seit ihrer Rückkehr nach London fühle sie sich wieder viel verbundener und habe einen neuen Sinn für Heimat gefunden. Gemeinsam mit ihren Töchtern Willa und Delphine genießt sie dort nun ein neues Kapitel ihres Lebens.

Nach ihrem Mega-Durchbruch mit "Game of Thrones" steht Sophie seit Jahren im Rampenlicht – und genau das hat ihr Leben komplett verändert! Seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien zeigt sich die Schauspielerin aber zunehmend nahbar und spricht offen über wichtige Themen wie mentale Gesundheit und Selbstfürsorge. Privat konzentriert sich die zweifache Mama jetzt offensichtlich voll auf ihre Kids und genießt die Nähe zu ihrer Familie.

