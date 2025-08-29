Schlüpfriges Geheimnis: Das gefällt Sophie Turner im Bett

Sophie Turner (29) bringt ihre Fans mit einem pikanten Geständnis zum Schmunzeln. Die Schauspielerin hatte kürzlich in einem Interview mit BuzzFeed verraten, dass sie im Schlafzimmer eher eine "Bottom" statt "Top" sei – also lieber die passive Rolle einnimmt. Anlass der Enthüllung war ein Fan-Tweet, in dem sie aufgefordert wurde, dominant zu sein. Sophies Reaktion? "Ich wünschte, ich wäre ein Top, das wäre ein Traum. Aber ich bin eher eine Bottom", verriet sie augenzwinkernd und versprach, ihre Fans über eine mögliche Änderung auf dem Laufenden zu halten.

Die TV-Bekanntheit, die durch ihre Rolle in Game of Thrones bekannt wurde, scheint trotz dieser schlüpfrigen Enthüllung in ihrer aktuellen Beziehung zu Peregrine Pearson absolut glücklich zu sein. Das Paar wurde erstmals im Oktober 2023 zusammen gesehen und die Romanze hat seitdem eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Nach einer kurzen Trennung im Frühjahr 2024 fanden sie wieder zusammen und wirken seitdem enger denn je. Zuletzt machten sogar wilde Spekulationen über eine Schwangerschaft der Darstellerin die Runde – die sich jedoch schnell als unwahr erwiesen.

Vor wenigen Wochen sorgte Sophie außerdem mit einer verblüffenden Beichte für Aufsehen: In der amerikanischen "Late Night With Seth Meyers" gestand die 29-Jährige, versehentlich das Ende einer prominenten Verlobung ausgelöst zu haben. Damals winkte sie bei einer Afterparty in San Diego einem unbekannten Schauspieler zu – nichts ahnend, welche Folgen dieser harmlose Flirt haben würde. "Ich kannte diesen Schauspieler nicht", sagte Sophie. Kurz darauf sei sie von einer berühmten Kollegin zur Rede gestellt worden, die ihr vorwarf, mit dem eigenen Verlobten zu flirten. "Ich glaube, sie haben sich in dieser Nacht wegen meines Winkens getrennt. Ich hatte keine Ahnung, dass ich so eine Macht habe", lachte die Britin über die kuriose Situation.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner, März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner, März 2025