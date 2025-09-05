Ikonisch: Sophie Turner wird zu Lara Croft in Amazon-Serie

Sophie Turner (29) übernimmt die ikonische Rolle der Lara Croft in der neuen Serienadaption der berühmten Tomb Raider-Videospielreihe. Der Game of Thrones-Star wird unter der Leitung der talentierten Phoebe Waller-Bridge (40) die bekannten Abenteuer der mutigen Archäologin auf die Bildschirme bringen und begibt sich damit in die Fußstapfen von Angelina Jolie (50) und Alicia Vikander (36), die die Rolle vorher auf der Kinoleinwand verkörpert hatten. "Ich bin überglücklich, Lara Croft spielen zu dürfen", schwärmt sie in einem Statement von Amazon und fügt hinzu: "Es sind große Fußstapfen, in die ich da trete – Angelina und Alicia haben mit ihren kraftvollen Darstellungen Maßstäbe gesetzt. Aber mit Phoebe an der Spitze sind wir (und Lara) in sehr sicheren Händen. Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir arbeiten."

Ursprünglich wurde die Serie bereits 2022 angekündigt, nachdem Phoebe Waller-Bridge im Rahmen ihres Vertrags mit Amazon mit der Entwicklung begonnen hatte. Die Produktion verzögerte sich jedoch aufgrund kreativer Differenzen und struktureller Änderungen im Schreibprozess. Nun steht der Start der Dreharbeiten fest: Am 19. Januar 2026 soll es offiziell losgehen. Neben der "Fleabag"-Bekanntheit, die als Showrunnerin und Executive Producerin fungiert, verstärken Chad Hodge als Co-Showrunner sowie der erfahrene Regisseur Jonathan Van Tulleken das kreative Team. "Es ist selten, dass man eine Serie in diesem Ausmaß mit einer Figur machen darf, die man als Kind geliebt hat. Alle, die an Bord sind, brennen für Lara und sind ebenso wagemutig, verrückt und lustig wie sie", betont Phoebe im Statement.

Abseits ihrer neuen Rolle als Lara Croft sorgte Sophie Turner zuletzt auch mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Wie Daily Mail berichtete, soll sie sich nach nur wenigen Monaten Beziehung erneut von Peregrine Pearson getrennt haben. Die Schauspielerin wurde auf einer exklusiven Dating-App gesichtet, was Anlass zu Spekulationen über ihren Beziehungsstatus gab. Ihre private Situation scheint jedoch keinen Einfluss auf ihre Begeisterung für das neue Projekt zu haben. Die Rolle ist eine bedeutende Herausforderung für die zweifache Mutter – eine, der sie mit spürbarer Vorfreude entgegenblickt. Mit der Unterstützung von Phoebe und einem leidenschaftlichen Kreativteam möchte sie der ikonischen Figur neues Leben einhauchen und sie einer neuen Generation näherbringen.

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Phoebe Waller-Bridge, Schauspielerin

Instagram / sophiet Sophie Turner und Peregrine Pearson, 2024