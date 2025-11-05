Steffen Henssler im Dschungelcamp: "Nur mit Frank zusammen"

Steffen Henssler (53) und Frank Rosin (59) haben sich in der neuesten Ausgabe von "Hensslers Dreamteam" bei RTL ein hitziges Duell am Herd geliefert – und dabei ganz nebenbei eine TV-Idee gezündet, die es in sich hat. Auslöser war Sonja Zietlow (57), die im Finale der Kochshow plötzlich das Dschungelcamp ins Spiel brachte. Als Frank unter Zeitdruck stöhnte, er koche "für den Dschungel", legte Sonja in der Sendung nach: "Der Steffen wollte mal." Steffen konterte in der Show überrascht: "Was?" Sonja erklärte: "Zu mir nach Australien kommen." Darauf Steffen, mitten im Kochstress: "Nur mit Frank zusammen." Sonja lachte und antwortete: "Das würde lustig werden." Der Gedanke an zwei Starköche zwischen Reis, Bohnen und Buschschmankerl sorgte im Studio für Gelächter.

Das Kochduell war nicht nur inhaltlich ein Genuss, sondern bot auch kulinarische Höhepunkte, bei denen die Teams der beiden Köche ihre Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis stellten. Zu den Herausforderungen gehörte unter anderem ein Drei-Gänge-Menü, dessen Entscheidung besonders knapp ausfiel. Mit einem Punkt Vorsprung sicherte sich Team Rosin am Ende den Sieg und sorgte bei dem Sternekoch für einen emotionalen Moment. Besonders strittig wurde es bei der Bewertung einer Kalbsroulade, bei der Ali Güngörmüş Kontra gab und sich gegen die Jury-Kritik wehrte. Humorvolle Spitzen und knappe Entscheidungen setzten die unterhaltsamen Höhepunkte des Abends.

Das Dschungelcamp bleibt für viele Zuschauer eines der polarisierendsten TV-Formate – eine tatsächliche Teilnahme der beiden Spitzenköche wäre sicherlich ein Highlight für die Show. Mit ihrer Leidenschaft fürs Kochen könnten Steffen und Frank jedoch besonders spannende Kontraste zum bisherigen Konzept setzen. Neben Vincent Gross (29), der als potenzieller Kandidat für die kommende Staffel gehandelt wird, wäre es nicht das erste Mal, dass Persönlichkeiten aus unerwarteten Branchen für Aufsehen in der Sendung sorgten. Ein Abenteuer am Lagerfeuer unter australischem Sternenhimmel könnte sicherlich sowohl Fans der Show als auch die Koch-Stars selbst ins Schwitzen bringen.

Anzeige Anzeige

Vox Steffen Henssler und Frank Rosin

Anzeige Anzeige

ActionPress Steffen Henssler im September 2025

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin