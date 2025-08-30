Drittes Duo: Sie bilden den Titelkampf von Fame Fighting 3

Monatelang rätselten Fans von Reality-TV und Kampfsport: Wird dieses Match Realität? Nun ist klar, dass Can Kaplan und Filip Pavlovic (31) sich am 18. Oktober im Titelkampf von Fame Fighting 3 gegenüberstehen werden – das wurde nun auf Instagram bestätigt. In der Essener Grugahalle trifft der unbesiegte Unternehmer Can auf Reality-TV-Star Filip, der nach einer fünfjährigen Pause in den Ring zurückkehrt. Beide kämpfen mit Leidenschaft und erhobenem Haupt um den Sieg, während das Publikum gespannt auf jeden Schlag wartet.

Schon jetzt überschlägt sich die Spannung: Can hat eine makellose Bilanz aus zwei Siegen – darunter ein beeindruckender KO-Erfolg bei seinem ersten Fame-Fighting-Auftritt 2023. Der Unternehmer, der neben 80- bis 100-Stunden-Wochen auch sein hartes Training stemmt, sieht den Kampf als ultimative Herausforderung. "Im Ring geht es um Leben und Tod", erklärte er im Interview mit Bild. Filip hingegen zeigte enthusiastisch, dass seine längere Pause kein Nachteil sei: "Boxen ist mehr als Technik – es ist ein Mindset", betonte der einstige Dschungelkönig, der sich akribisch auf das Comeback vorbereitet.

Das Aufeinandertreffen zweier Charaktere, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, macht den Titelkampf so besonders. Während Filip für seine impulsive, ehrgeizige Art bekannt ist, zeigt sich Can kontrolliert und fokussiert. Beide haben jedoch eines gemeinsam: Sie suchen Herausforderungen – sei es im sportlichen oder im zwischenmenschlichen Bereich. "Dieses Jahr ist er noch stärker und kämpft um den Titel", hieß es in der Ankündigung zu Cans erneuter Teilnahme auf Instagram. Kein Zweifel, dass dieser Kampf ein Spektakel wird, bei dem zwei Welten aufeinanderprallen.

IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Realitystar

IMAGO / Funke Foto Services Can Kaplan im Mai 2025

