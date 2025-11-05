Anschuldigungen gegen Can: Walentina Doronina wunderts nicht

Es gibt aktuell Drama um Can Kaplan: TV-Sternchen Beverly hat ihn im Netz mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Es geht um angebliche Lügen, zweigleisiges Dating und Gewalt gegenüber Frauen. Während der Unternehmer zu den aktuellen Anschuldigungen bislang schweigt, meldet sich nun seine Ex-Freundin Walentina Doronina (25) zu Wort. Im Gespräch mit Promiflash bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" macht die Reality-Persönlichkeit deutlich, keineswegs überrascht von den Anschuldigungen zu sein: "Ich glaube nicht, dass man so eine Maske lange aufrechterhalten kann im Reality-Business. Und ich habe meine Geschichte mit Can erzählt. Dass es auch alles so, wie es passiert ist, war. [...] Mir war das bewusst, dass er sich irgendwann selber entlarven wird. Und das hat er mit sehr vielen Sachen, die Beverly jetzt gepostet hat."

Wie Walentina weiter ausführt, soll Can Frauen parallel gedatet und sie sogar nacheinander seinen Eltern vorgestellt haben. Einige seiner Flirts seien sich begegnet und hätten "im Stundentakt die gleichen Blumen geschenkt" bekommen. Zudem stehen Vorwürfe zu möglichen Ansteckungen mit Geschlechtskrankheiten im Raum. "Ich warte einfach nur darauf – wie gesagt, die Mühlen mahlen leider langsam in der heutigen Staatsgesellschaft –, dass das Strafverfahren weiterläuft. Es läuft ja weiter gegen ihn, nicht gegen mich", betont die 25-Jährige. Zudem stellt sie klar, gegen sie gebe es weder ein Verfahren wegen Falschaussage noch treffe der Vorwurf zu, sie habe ihn geschlagen. Ihr Fazit: "Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Und ich glaube, dass das dann auch der Letzte irgendwann verstanden haben wird, wenn das Urteil da ist – ich poste das auch gerne schwarz auf weiß."

Bereits vor zwei Wochen schlugen die Gerüchte um Can hohe Wellen. Er selbst reagierte damals auf Instagram mit einem Foto seines Sieges beim Fame Fighting und schrieb: "Wenn Menschen über dich reden, während du gewinnst, weißt du, dass du alles richtig machst." Er kündigte an, ein ausführlicheres Statement erst abzugeben, wenn er seinen Triumph ausgiebig gefeiert habe. Während Can seinen Sieg feierte, konterte Beverly in ihrer Story mit deutlichen Worten. Sie verlangte eine öffentliche Entschuldigung "bei allen Frauen" und zählte auf, wofür sich Can aus ihrer Sicht entschuldigen müsse: "Für deine Manipulation, für deine Lügen, für deine Masche. Für deine Spielchen mit Emotionen und Gefühlen, für deine Beleidigungen, für deine Schauspielkunst und dein durchaus auch emotional übergriffiges Verhalten. Erst dann, und nur dann, bist du ein Gewinner."

IMAGO / Panama Pictures Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

IMAGO / APress Walentina Doronina, Realitystar

IMAGO / BOBO Can Kaplan, Unternehmer