"Größte F*tze": Zwischen Hati Suarez und Calvin knallt es

Zwischen Hati Suarez und Calvin Steiner fliegen erneut die Fetzen. Beide TV-Bekanntheiten, die erst kürzlich in der Show Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen waren, hatten bereits dort kaum ein gutes Wort füreinander übrig. Nun eskalierte es hinter den Kulissen der Veranstaltung Fame Fighting. In einer Instagram-Story zeigte der Blondschopf eine Szene aus dem Backstage-Bereich, in der Hati ihn nach einem Kampf provoziert haben soll. Seiner Meinung nach zeige die Szene ihre wahre Persönlichkeit. In einer inzwischen gelöschten Aufnahme schimpfte der Hobbysportler: "Hati, du bist die größte F*tze im Reality!"

In dem Video ist zu hören, wie Hati sich an Calvin richtete und dabei alles andere als zurückhaltend war. "Tommy wird dir so einen draufgeben. Boah, freue ich mich, wenn ich das gleich sehe. Jetzt heulst du von da drüben. [...] Du wirst gleich gegen Tommy weinen", schoss sie in Richtung des Realitystars, der nur wenige Meter entfernt auf seinen Einsatz im Duell gegen Tommy Pedroni wartete. Der Clip zeigte außerdem, wie Calvins Vater ihr zum Sieg gratulierte und sie von der Seite umarmte – seiner Meinung nach ein Zeichen der Fairness seines Teams.

In Calvins Fame-Fighting-Kampf zog der Germany Shore-Star, wie von Hati prophezeit, den Kürzeren. Kontrahent Tommy schlug ihn mit gezielten Treffern k. o. und beendete damit das Match vorzeitig. Der Franzose fand im Bild-Livestream trotzdem anerkennende Worte für seinen Gegner: "Calvin hat den Kampf in einer Woche angenommen, das hätte ich nicht gemacht – riesigen Respekt an Calvin." Eigentlich war der Streamer MckyTV für das Sportevent angedacht, doch er musste kurzfristig wegen einer Trainingsverletzung absagen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI, Imago / Oliver Langel Collage: Hati Suarez und Calvin Steiner

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Calvin

Anzeige Anzeige

Imago Calvin Steiner und Tommy Pedroni, Fame Fighting 2025

Anzeige