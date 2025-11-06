Im Verfahren gegen Can: Walentina Doronina gibt ein Update

Walentina Doronina (25) und Can Kaplan waren mal verlobt, nun stehen sie mitten in einer rechtlichen Auseinandersetzung. Die beiden Realitystars werfen einander unter anderem Körperverletzung vor. Im Interview mit Promiflash im Rahmen der Premiere von "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" verrät Walentina jetzt den aktuellen Stand der Dinge. "Ich frage tagtäglich meinen Anwalt. Das ist gerade bei der Staatsanwaltschaft in Essen", erzählt sie und fügt hinzu: "Wir hoffen jetzt natürlich, dass es zu einer Anklage gegen ihn kommt."

Schon im Januar erhob Walentina erste Vorwürfe gegen ihren Ex – warum so lange ermittelt werde, wisse sie nicht. "Natürlich wird er sowas abstreiten, aber die Beweislage ist ganz klar", ist sich die Germany Shore-Bekanntheit sicher und zählt auf: "Wie gesagt, wir haben der Staatsanwaltschaft super viele Videos und Fotos vorgelegt. Wir haben Chatverläufe. Wir haben Polizeieinsätze. Wir haben Nachbarn, die das bestätigt haben." Dennoch gibt Walentina zu, dass es sie verunsichert, wie lange sich die Ermittlungen ziehen. "Ich bin ehrlich, sowas lässt mich nicht kalt", gesteht sie im Gespräch mit Promiflash.

Erst kürzlich erhoben weitere Frauen Vorwürfe gegen Can. Darunter ist TV-Sternchen Beverly, die ihm Lügen, zweigleisiges Dating und Gewalt gegenüber Frauen unterstellt. Diese Anschuldigungen wundern Walentina nicht im Geringsten. "Ich glaube nicht, dass man so eine Maske lange aufrechterhalten kann im Reality-Business. Mir war das bewusst, dass er sich irgendwann selber entlarven wird. Und das hat er mit sehr vielen Sachen, die Beverly jetzt gepostet hat", betont sie gegenüber Promiflash.

Can wies die Vorwürfe seiner Ex Walentina in der Vergangenheit weit von sich. Er unterstellte ihr, das Narrativ bewusst zu drehen, um in der Öffentlichkeit besser dazustehen – schließlich hatte sie Can bei "Germany Shore" vor laufenden Kameras betrogen und erhielt dafür einen harten Shitstorm im Netz. "Ich bin einfach nur maßlos erschrocken über die Skrupellosigkeit – wie man über Leichen gehen kann, um seine Karriere irgendwie zu schützen und Fremdgehen zu begründen, um sich irgendwie noch aufrecht zu halten, wo der Zug bereits abgefahren ist", schimpfte er Anfang des Jahres in einem Video auf Instagram. Seit einigen Monaten hält er sich zu dem Thema öffentlich weitestgehend bedeckt.

IMAGO / Panama Pictures Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

IMAGO / STAR-MEDIA Walentina Doronina, Realitystar

Kammerer,Bernd / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten