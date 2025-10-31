"Lutscher": Jakub fordert Tommy Pedroni zu Boxkampf heraus

Jakub Merlan-Jarecki (30) sorgt in den sozialen Netzwerken für Furore: Der Sportler hat Tommy Pedroni (30), bekannt aus dem Reality-TV und auf Social Media, zu einem spektakulären Kampf beim nächsten Fame Fighting herausgefordert. Zuvor hatte Tommy sich über Jakubs Leistung im vergangenen Jahr lustig gemacht. Mit scharfen Worten und viel Nachdruck richtete Jakub nun eine offene Kampfansage an seinen Rivalen und forderte ihn dazu auf, seine Äußerungen im Ring zu beweisen. "Mit einer vernünftigen Kondition – ich knock dich so aus, dass du nur noch Sterne siehst", ließ er in einer Instagram-Story verlauten.

Tommy, der selbst schon Erfahrung im Fame Fighting gesammelt hat, hatte offenbar Jakubs Niederlage ins Visier genommen und diese zum Anlass für seine Sticheleien gemacht. Jakub ließ dies jedoch nicht auf sich sitzen und schoss prompt zurück: "Du bist ein Nichts", sagte er unverblümt in seiner Ansage. Doch das war noch nicht alles, denn er legte nach: "Nimm die Herausforderung an, oder bleib ein Lutscher." Die provokante Wortwahl dürfte wohl kaum unbemerkt an Tommy vorbeigehen. Bisher blieb allerdings unklar, ob Tommy Jakubs Herausforderung akzeptieren wird oder nicht.

Jakub und Tommy, die aus unterschiedlichen Welten stammen, verbindet ihre Begeisterung für das Fame Fighting, das inzwischen zum festen Bestandteil in der Welt der Influencer und Reality-Stars geworden ist. Tommy, der seine Karriere vor allem durch Reality-TV und soziale Medien aufgebaut hat, lebt derzeit in einer glücklichen Beziehung mit Paulina Ljubas (28), während Jakub eher durch den sportlichen Fokus charakterisiert wird. Ob die Spannungen in einem Ringkampf gipfeln werden, bleibt spannend. Eins ist jedoch sicher: Mit ihren gegensätzlichen Persönlichkeiten und scharfzüngigen Ansagen liefern die beiden derzeit beste Unterhaltung im Netz.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, TV-Bekanntheit

Imago Tommy Pedroni beim roten Teppich von Fame Fighting 2024 im Bonner Maritim Hotel

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

