Das steckte laut Franzi Apollonia hinter Hatis Spuckattacke

Beim Face-off des Box-Events Fame Fighting 3 sorgte eine heikle Auseinandersetzung zwischen Hati Suarez und Jennifer Iglesias (27) für Aufsehen. Vor Publikum spuckte Hati ihrer Konkurrentin Wasser ins Gesicht. Eine Aktion, die für Empörung sorgte und in der Community kontrovers diskutiert wird. Franziska Apollonia, ebenfalls Teilnehmerin bei dem Event, äußerte sich nun gegenüber Promiflash zu diesem Vorfall und erklärte: "Ich habe den Teil mitbekommen, der morgens abging. Hati wurde für ihr Gewicht gequält. Deswegen kann ich die Emotionen definitiv nachempfinden. Ich habe gesehen, wie das Mädchen gelitten hat."

Laut der Temptation Island-Verführerin sei Hati vor dem Event enormem Druck ausgesetzt gewesen. "Ich glaube, da wäre ich definitiv auch geplatzt irgendwann", gab Franziska im Promiflash-Interview zu verstehen. Gleichzeitig stellte die TV-Bekanntheit klar, dass sie die Aktion nicht gutheißen kann. Sie erklärte: "Hätte mir jemand ins Gesicht gespuckt, ich hätte die an der Stelle aufgefressen – also 100 Prozent. Sehr, sehr respektlos."

Hati hatte bereits zuvor selbst geschildert, dass sie sich vor dem Wiegen unter Druck gesetzt fühlte und eine Situation als besonders demütigend empfand. "Man wollte Bilder machen von der Waage, während ich nackt da drauf stand. Das habe ich nicht gelten lassen", berichtete sie Promiflash. Laut ihrer Aussage habe Jenny versucht, sie zu fotografieren. Sie sei dabei ohnehin schon empfindlich gewesen, da sie kurz zuvor drei Kilo innerhalb von drei Tagen abgenommen habe, und trotzdem Kritik vom Trainer einstecken musste.

Instagram / franziskaapollonia, RTLZWEI Franziska Apollonia und Hati Suarez

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025

Imago Hati Suarez vor Fame Fighting 3