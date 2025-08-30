Elsie Hewitt zeigt Babybauch und Urlaubsglück mit Pete

Elsie Hewitt zeigt sich in sommerlicher Stimmung und präsentiert dabei stolz ihren Babybauch. Auf Instagram gewährt die 29-jährige Modelschönheit ihren Followern einen Einblick in einen romantischen Urlaub mit ihrem Freund Pete Davidson (31). In einem trendigen karogemusterten Bikini posiert Elsie eng an Pete geschmiegt, während der Comedian ihr liebevoll einen Kuss auf die Stirn drückt. Der 31-Jährige trägt lässige grüne Badehosen und kombiniert sie mit einem goldenen Schmuckset, während Elsie auf Make-up verzichtet und ihre Haare in ein Handtuch gewickelt hat.

Der Post erntete zahlreiche begeisterte Reaktionen von Fans, die das Pärchen mit liebevollen Kommentaren überschütteten. "Ihr seid perfekt zusammen", schrieb ein User, während ein anderer ergänzte: "So süß!" Die beiden, die ihre Beziehung erst Anfang des Jahres öffentlich machten und bereits im Mai als Paar auf dem roten Teppich auftraten, offenbarten im Juni, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Auf Instagram verkündeten sie ihre Schwangerschaft mit dem humorvollen Kommentar: "Jetzt wissen alle, dass wir Sex hatten", und teilten emotionale Momente beim Ultraschall. Elsie und Pete scheinen in ihrer neuen Rolle völlig aufzugehen.

Der Comedian, der für seinen trockenen Humor bekannt ist, und das Model, das ihre Follower regelmäßig mit Einblicken in ihre Karriere und ihr Privatleben begeistert, genießen aktuell nicht nur ihre frische Beziehung, sondern auch die Vorfreude auf ihr gemeinsames Baby. Pete, der zuvor häufiger mit seinen turbulenten Beziehungen Schlagzeilen machte, findet offenbar in Elsie endlich seinen Ruhepol. Freunde beschreiben die Beziehung als besonders harmonisch, voller Spaß und Liebe – eine Basis, auf der sie ihr kleines Familienglück aufbauen wollen.

Elsie Hewitt und Pete Davidson

Elsie Hewitt und Pete Davidson

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" am 27. Juli 2025 in Los Angeles