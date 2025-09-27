Emotionales Gespräch mit Mama: So wurde Pete Davidson clean

Pete Davidson (31) hat in einem bewegenden Gespräch in Theo Vons "This Past Weekend"-Podcast offen über seine Nüchternheit und die entscheidenden Momente, die ihn dazu brachten, berichtet. Ein Schlüsselmoment war ein Telefonat mit seiner Mutter Amy Waters Davidson, als er in einer Rehabilitationsklinik war. "Meine größte Angst ist, dass ich eines Tages die Nachrichten einschalte und erfahre, dass mein Sohn gestorben ist", gestand sie ihm damals. Diese bewegenden Worte trafen den ehemaligen "Saturday Night Live"-Star tief und führten dazu, dass er beschloss, sein Leben zu ändern. Pete, der seit mehr als einem Jahr nüchtern ist, erklärte, dass er sich verpflichtet fühlt, seiner Mutter weiteren Kummer zu ersparen, nachdem sie bereits den Verlust von Petes Vater Scott Davidson, der bei den Anschlägen vom 11. September 2001 starb, ertragen musste.

In dem Podcast sprach der Comedian auch über sein Verhalten gegenüber seinen Liebsten während seiner schwierigsten Zeiten. "Jeder, der mich wirklich geliebt hat, musste meine schlimmste Seite ertragen", gab er zu. Doch trotz seines herausfordernden Verhaltens blieben Familie und Freunde an seiner Seite und gaben ihm die nötige Unterstützung, um sich wieder aufzurappeln. Pete hob hervor, wie dankbar er für ihre Liebe und Geduld ist. Diese Stabilität scheint ihm auch in seiner neuesten Lebensphase zu helfen: Gemeinsam mit seiner Freundin, dem Model Elsie Hewitt, erwartet Pete nun sein erstes Kind. Das Paar machte seine Beziehung im März offiziell, und im Juli wurde bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten.

Für Pete, der in der Vergangenheit mit mehreren bekannten Frauen liiert war, ist dies ein ganz neues Kapitel. Elsie und die Aussicht auf eine Familie scheinen für ihn eine große Motivation gewesen zu sein, sein Leben auf den richtigen Weg zu bringen. "Hätte ich mein Leben nicht verändert, wäre das alles nicht möglich", so der 31-Jährige während des Gesprächs. Heute ist er nicht nur stolz auf seine Nüchternheit, sondern auch voller Vorfreude auf die Vaterrolle. Für den "The King of Staten Island"-Star scheint ein neuer Abschnitt voller Hoffnung und Glück angebrochen zu sein.

Getty Images Pete Davidson im Juli 2025

https://www.instagram.com/p/DN8RBbzjaxO/?img_index=5 Elsie Hewitt und Pete Davidson

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Model und Schauspieler