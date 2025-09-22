Schwangere Elsie Hewitt und Pete Davidson turteln im Stadion

Comedian Pete Davidson (31) und seine Freundin Elsie Hewitt haben den perfekten Ort für eine romantische Auszeit gefunden: ein NFL-Stadion. Während des Spiels der Philadelphia Eagles am Sonntag konnten die beiden frisch verliebten Turteltauben kaum die Hände voneinander lassen. TMZ veröffentlichte ein Video, in dem das Paar leidenschaftliche Küsse und eine innige Umarmung austauschte, bevor Elsie sich eine kurze Pause gönnte, um Wasser zu trinken. Pete zeigte sich dabei äußerst aufmerksam, indem er den Rücken seiner schwangeren Freundin sanft massierte.

Die beiden erwarten schon bald ihr erstes gemeinsames Kind, wie im Juli bekannt wurde. Die Baby-News des Pärchens kamen überraschend: Nur wenige Monate zuvor, im März, waren sie erstmalig als Paar in der Öffentlichkeit aufgetreten. Im Mai wurde bekannt, dass Pete und Elsie zusammengezogen sind – sie sollen ihre Zeit aufteilen zwischen dem Haus des Saturday Night Live-Stars im ländlichen New York und einem gemieteten Brownstone in Brooklyn. Kurz darauf gaben sie zudem ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich.

In der Vergangenheit war Pete vor allem für seine turbulenten Romanzen und Frauengeschichten bekannt. So war er bereits mit Ariana Grande (32) verlobt und datete Madelyn Cline (27), Kaia Gerber (24), Margaret Qualley (30) und Kim Kardashian (44). Nun soll sich der 31-Jährige aber endlich bereit fühlen, seine eigene Familie zu gründen. "Es ist das Aufregendste überhaupt. Ich kann es kaum erwarten", schwärmte er gegenüber Extra und betonte: "Ich habe einfach das Gefühl, dass ich endlich an einem Punkt bin, an dem ich bereit dafür bin."

IMAGO / Cover-Images Elsie Hewitt und Pete Davidson im Juli 2025

https://www.instagram.com/p/DN8RBbzjaxO/?img_index=1 Elsie Hewitt und Pete Davidson

IMAGO / ZUMA Press Wire Pete Davidson im Januar 2025 in New York City