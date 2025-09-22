Pete Davidson schwärmt: MGK ein Vorbild als Vater und Ikone

Bei den Fashion Media Awards in New York sorgte Pete Davidson (31) für einen rührenden Moment, als er seinen engen Freund Machine Gun Kelly (35) mit dem "Style Icon Award" ehrte. Der Comedian zeigte sich laut People begeistert über MGKs Vielseitigkeit und lobte ihn nicht nur für sein künstlerisches Talent, sondern auch für dessen Rolle als Vater. "Er führt immer mit gutem Beispiel", betonte Pete gegenüber dem Publikum. MGK, der als Colson Baker geboren wurde, brachte auch seine 16-jährige Tochter Casie als Begleitung zu dem glamourösen Abend im Rainbow Room im Rockefeller Center mit.

Die Veranstaltung bot MGK nicht nur die Gelegenheit, seine Preise entgegenzunehmen, sondern auch Einblicke in seine Zukunftspläne zu geben. Er erklärte, dass er künftig einen stärkeren Fokus auf Mode legen und sich sowohl als Designer als auch als Model weiterentwickeln möchte. Seine Tochter Casie, mit der er kürzlich durch New York schlenderte, präsentierte bei der Gelegenheit stolz ihr erstes Tattoo – ein kleines Herz auf ihrem Finger. Der mittlerweile zweifache Vater, der erst kürzlich mit Megan Fox (39) sein zweites Kind bekam, blickte humorvoll auf diesen besonderen Moment zurück und betonte, dass Authentizität für ihn der Schlüssel zu seinem Stil sei – sowohl musikalisch als auch modisch.

Pete, der bald zum ersten Mal Vater wird, bewundert nicht nur MGKs beruflichen Erfolg, sondern offenbar auch seine fürsorgliche Seite im privaten Leben. Die beiden sind seit vielen Jahren befreundet – was in einer oft als schwierig beschriebenen Branche besonders bemerkenswert ist. Während Pete und seine Freundin Elsie Hewitt voller Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Kind blicken, scheint MGK für ihn nicht nur ein Vorbild, sondern auch eine wichtige Stütze in dieser neuen Lebensphase zu sein – sodass Pete sich auch Tipps von ihm holt. Ihre Freundschaft zeigt, wie wertvoll gegenseitiger Halt in der turbulenten Welt des Showbusiness sein kann.

Getty Images Pete Davidson und Machine Gun Kelly, September 2025

Getty Images Casie Baker und MGK bei den Fashion Media Awars in New York City, September 2025

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Premiere von "The Pickup", Juli 2025