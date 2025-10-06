Elsie Hewitt schwärmt: Pete Davidson wird der perfekte Papa

Elsie Hewitt und Pete Davidson (31) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die britische Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Dave", gab im Juli bekannt, dass sie und der Comedian Nachwuchs erwarten. Nun sprach sie gegenüber dem Magazin People über ihre Schwangerschaft und machte gleichzeitig ihrem Partner Pete eine rührende Liebeserklärung. "Ich könnte mir keinen besseren Vater für mein Kind wünschen", schwärmte sie und betonte, wie glücklich sie sei, ihn an ihrer Seite zu haben. Für das Paar, das sich intensiv auf das Elternsein vorbereitet, steht vor allem eins im Fokus: dem Kind eine liebevolle Familie zu bieten.

Die Hollywood-Schauspielerin hatte im vergangenen Jahr eine Endometriose-Diagnose erhalten, die ihre Befürchtungen um die eigene Fruchtbarkeit verstärkte. Nach einer laparoskopischen Operation, die ihr nicht nur Erleichterung von den Schmerzen brachte, sondern auch ihre Chancen auf ein Kind erhöhte, fühlt sie sich umso glücklicher über die aktuelle Schwangerschaft. "Ich war überzeugt, dass ich keine Kinder bekommen kann", verriet sie, zeigt sich jetzt aber emotional und voller Vorfreude. Pete unterstütze sie hierbei liebevoll und sei ihr Fels in der Brandung. Mit kleinen Ansprachen und fürsorglicher Zuwendung sorge er dafür, dass sie sich entspannen könne.

Abseits der Vorbereitungen auf ihren kommenden Alltag als Eltern genießt Elsie bewusst die positiven Eigenschaften ihres Partners. Sie lobte, wie klug, umsichtig und tiefgründig Pete sei und freue sich darauf, ihn in der Rolle als Vater zu erleben. "Das ist wirklich er, genau so ist er. Und ich finde es toll, dass er das auch der Welt zeigt", sagte sie bewundernd. Trotz aller Freude gesteht Elsie, dass sie auch nervös ist – ein neuer Lebensabschnitt beginnt schließlich für beide.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / @elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson

Anzeige Anzeige

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Premiere von "The Pickup", Juli 2025