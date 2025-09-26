Dank Nüchternheit: Pete Davidson fiebert Vaterrolle entgegen

Pete Davidson (31) hat im Podcast "This Past Weekend" offenbart, wie bedeutend seine Nüchternheit für sein aktuelles Leben ist – insbesondere, da er und seine Freundin, das Model Elsie Hewitt, bald ihr erstes Kind erwarten. "Danke Gott, dass ich nüchtern bin", äußerte der Comedian in einem Gespräch. Pete erklärte, er sei seit etwas über einem Jahr clean und wünsche, diesen Schritt früher gegangen zu sein. Doch er sei dankbar, dass es genau jetzt passiert ist, in einer Zeit, in der er bereit für ein gesundes Familienleben sei.

Der Schauspieler erzählte weiter, dass sein Kinderwunsch in der Vergangenheit aus den falschen Gründen entstanden war. "Früher dachte ich, ich müsste unbedingt heiraten und Kinder bekommen, weil das so in meiner Familie lief", gab er zu. Damals jedoch war Pete, der offen über seine Probleme mit Drogen und psychischen Erkrankungen spricht, noch nicht in der Verfassung, ein guter Vater zu sein. "Ich musste mich selbst erst finden und besser werden, bevor ich in einer gesunden Beziehung sein konnte." Jetzt hätte sich alles auf natürliche Weise entwickelt und er freue sich riesig auf das kommende Kapitel in seinem Leben. Besonders, da Elsie – die die Schwangerschaft im Juli auf Instagram öffentlich gemacht hatte – eine großartige Mutter sein werde.

Pete und Elsie, die erst seit einigen Monaten offiziell ein Paar sind, scheinen überglücklich über diesen neuen Schritt in ihrem Leben zu sein. Während Elsie scherzhaft auf Instagram kommentierte, die Welt wisse nun, dass sie und Pete zusammen geschlafen haben, beschrieb Pete in einem Interview die Mutter seines ungeborenen Kindes als eine seiner Lieblingsmenschen überhaupt. Für Pete, dessen Vater bei den Anschlägen vom 11. September ums Leben kam, ist die Vaterrolle von tiefer persönlicher Bedeutung. Er wolle der Vater sein, den er sich selbst immer gewünscht hätte.

Getty Images Pete Davidson, Schauspieler

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Mai 2025

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" am 27. Juli 2025 in Los Angeles