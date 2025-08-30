Jona verrät: Das steckt hinter Jannik & Bill Kaulitz' Flirt

Lernen sich Bill Kaulitz (35) und Jannik Kontalis (29) wirklich kennen oder steckt hinter dem Flirt nur eine ausgeklügelte PR-Strategie? Diese Frage stellen sich aktuell zahlreiche Fans des Musikers und des Reality-Sternchens. Bei der Premiere von "The Power" schafft Jonathan Steinig (29) nun Abhilfe. "Es kann halt schon sein, dass Jannik vielleicht ein bisschen Interesse an Bill hat. Aber ich glaube, für Jannik ist es mehr Promo", mutmaßt der Influencer gegenüber Promiflash. Bei Bill hingegen ist sich Jona nicht ganz so sicher: "Ich denke, entweder er findet das einfach geil, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, oder er ist halt wieder schwer verliebt in einen Typen, wie bei Marc Eggers. Und das wird, glaube ich, nicht so gut laufen."

Jona gibt auch zu bedenken, dass Janniks Ruf als Reality-TV-Star aufgrund von früheren Skandalen und Fremdgehvorwürfen einen faden Beigeschmack hat. Mit den Worten "Jannik, Finger weg von Maus Bill!" macht Jona schließlich deutlich, auf wessen Seite er steht. "Ich bin Team Bill", betont er erneut gegenüber Promiflash. Nachdem Bill und Jannik kürzlich in einem Berliner Klub gesichtet wurden, wo sie offenbar miteinander flirteten, tauchten nun Fotos auf, die Jannik bei Bill in Los Angeles zeigen. Die Reality-TV-Bekanntheit planschte dort ausgelassen im Pool des Tokio Hotel-Stars.

Schon vor einigen Tagen hatte Bill selbst mit den Gerüchten rund um die gemeinsame Partynacht für Lacher gesorgt. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" nahm der Musiker die Spekulationen mit Humor und sagte ironisch: "Ja, ich möchte jetzt einmal direkt mit den Gerüchten aufräumen und sie bestätigen. Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach." Mit einem breiten Grinsen versprach Bill sogar, das Rathaus in ein Luxusanwesen umzubauen und dort einzuziehen. Damit spielte er auf Janniks Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters an. Zu den aufkommenden Schlagzeilen meinte der Sänger amüsiert: "Ich habe mich köstlich amüsiert."

Collage: IMAGO / Gartner, Instagram / jannikkontalis Collage: Jona Steinig, Jannik Kontalis und Bill Kaulitz

Instagram /saraalviti Jannik Kontalis, Bill Kaulitz und ihre Freunde im Pool 2025

IMAGO / APress Bill Kaulitz, 2023