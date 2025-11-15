Jona Steinig gibt preis: Wer sagte zuerst "Ich liebe dich"?

Reality-TV-Star Jonathan Steinig (30) hat sein privates Glück gefunden. Seit rund drei Monaten ist der 30-Jährige wieder in einer Beziehung. Über das neue Liebesglück hält sich der Social-Media-Star jedoch weiterhin bedeckt. Jetzt wagt er sich im Interview mit Promiflash etwas aus der Reserve und plaudert ein süßes Detail aus. Gefragt, wer von den beiden zuerst die berühmten Worte "Ich liebe dich" ausgesprochen habe, verrät er amüsiert: "Sie hat als Erste 'Ich liebe dich gesagt' – und zwar im Bett."

Mehr Details zur Beziehung lässt Jonathan bisher nicht durchblicken. Der Realitystar scheint die neue Liebe erst einmal im Stillen genießen zu wollen. In der Vergangenheit zeigte sich der 30-Jährige jedoch offen dafür, seine Gefühle öffentlich zu teilen. Dieses Mal scheint die Zurückhaltung jedoch Teil seiner Strategie zu sein – vielleicht, um die junge Beziehung zu schützen.

Jonathan hatte zuvor bei Love Island VIP nach der großen Liebe gesucht. Während dort der Funke zwischen ihm und seinem Couple Tatum Koch (27) nicht überspringen wollte, gab es abseits der Kamera offenbar ein Happy End: "Bei mir und Tatum hat es nicht geklappt, und nein, wir sind kein Paar. Zwischen uns ist natürlich alles top. Trotzdem bin ich auch nicht mehr auf der Suche!"

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Jona Steinig bei der "Love Island VIP"-Kino-Preview im Cinenova, Köln, 03.09.2025

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Steinig bei der Premiere von "The Power" by Joyn im Alice Rooftop & Garden, Berlin, 28.08.2025

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Steinig beim Casa Bellucci Summer Terrace Grand Opening am Kurfürstendamm in Berlin