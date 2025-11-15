Schmiedet Jona Steinig schon Zukunftspläne mit Freundin?

Jonathan Steinig (30) ist wieder verliebt! Seit drei Monaten ist der Realitystar in festen Händen. Dabei gestaltet sich die Beziehung keineswegs unkompliziert: Das Paar führt eine Fernbeziehung, da die beiden Verliebten in unterschiedlichen Städten wohnen. Im Gespräch mit Promiflash verriet Jona nun, wie er die Distanz überwinden möchte. "Zusammenziehen wäre schon toll, da wir nicht in derselben Stadt wohnen – aber ich will auch nichts überstürzen", gab er zu.

Jona sprach zudem offen darüber, wie er sich die Zukunft mit seiner Partnerin vorstellt – auch im Hinblick auf die gemeinsame TV-Präsenz. Er könnte sich durchaus vorstellen, mit ihr an Formaten teilzunehmen, die sich auf Paare fokussieren, allerdings nur unter einer Bedingung. "Wenn es wirklich hält und alles gefestigt ist, bin ich auch nicht abgeneigt, mit der Person in Couple-Formate zu gehen", offenbarte er. Für den Realitystar scheint die Beziehung also eine ernsthafte Perspektive zu haben, auch wenn er dabei ganz bewusst die Dinge langsam angehen will.

Noch vor wenigen Wochen hatte Jona bei Love Island VIP einen Flirt mit Tatum Koch (27). In seiner Instagram-Story stellte der Realitystar kurz nach dem Finale aber klar: Zwischen ihm und der Influencerin wurde letztlich doch nichts Ernstes. "Bei mir und Tatum hat es nicht geklappt, und nein, wir sind kein Paar. Zwischen uns ist natürlich alles top", schrieb er damals. Statt Liebeskummer gab es allerdings eine besondere Neuigkeit: Jona gab offen zu, dass er nicht länger auf der Suche nach einer Partnerin ist und sein Herz bereits vergeben hat. Den Namen seiner neuen Liebe behielt der Content Creator aber bewusst für sich. "Ich halte es erst mal privat", betonte er und ergänzte, wie intensiv diese Beziehung für ihn ist: "Ich habe außerhalb von meiner Familie noch nie so geliebt, auch wenn alles etwas kompliziert ist."

Imago Jonathan Jona Steinig bei der "Love Island VIP"-Kino-Preview im Cinenova, Köln, 03.09.2025

Imago Jonathan Steinig, Realitystar

Imago Jonathan Steinig bei der Premiere von "The Power" by Joyn im Alice Rooftop & Garden, Berlin, 28.08.2025