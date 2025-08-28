Erste Fotos: Bill Kaulitz und Jannik machen Party im Pool

Bill Kaulitz (35) und Jannik Kontalis (29) sorgen derzeit mit einer feuchtfröhlichen Party in Los Angeles für Schlagzeilen. In Begleitung des Reality-TV-Stars Giuliano Hediger und weiterer Freunde feierten sie kürzlich ausgelassen im Pool. Die Stylistin Sara Alviti teilte auf Instagram ein Bild der wilden Sause. Das Gruppenfoto zeigt die Freunde gemeinsam im Wasser, wobei Bill und Jannik direkt nebeneinander sitzen. Der Oberbürgermeisterkandidat zeigt dabei humorvoll seinen Mittelfinger in die Kamera, während er die Aussicht genießt und mit einem Getränk in der Hand entspannt. Die Stimmung? Unübersehbar gut!

Zuvor hatten die beiden mit einer gemeinsamen Partynacht Flirtgerüchte ausgelöst. In der Instagram-Story des Lokals, in dem die Feier stattfand, war damals zu sehen, dass die beiden nah beieinander saßen, während Jannik die Hand auf Bills Oberschenkel gelegt hatte. Jonathan Steinig (29), der Veranstalter der Fete, verriet damals gegenüber Promiflash: "Bill und Jannik waren den ganzen Abend über zusammen auf meiner Party." Damals behauptete er zudem, dass die Stimmung sehr flirty gewesen sei und mehrere Gäste sogar einen Kuss der beiden gesehen haben wollen.

Kurz darauf meldete sich der Realitystar zu den Schlagzeilen zu Wort und bezeichnete die Nacht als einen der "schönsten Abende in meinem Leben". Dazu teilte er ein Foto, auf dem er gemeinsam mit Bill posierte und kommentierte es mit den Worten: "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben... und jetzt f*ckt euch alle." Daraufhin bezog auch Bill Stellung und witzelte in seinem Podcast, dass er "First Lady von Mönchengladbach" werde. Im RTL-Interview antwortete er dann etwas ernster auf die Frage, was zwischen ihm und Jannik läuft: "Wir lernen uns kennen."

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram /saraalviti Jannik Kontalis, Bill Kaulitz und ihre Freunde im Pool 2025

IMAGO / APress Bill Kaulitz, 2023

