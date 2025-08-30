Sängerin Nelly Furtado begegnet Bodyshaming mit Gelassenheit

Nelly Furtado (46), bekannt durch Hits wie "Promiscuous" und "Maneater", feierte am 27. August ihr Comeback auf einer deutschen Bühne. Im Hamburger Stadtpark begeisterte sie ihre Fans mit einer Mischung aus Nostalgie und neuen Songs. Während die portugiesisch-kanadische Popsängerin dort strahlte, sah sie sich im Netz jedoch einer Welle von Fatshaming ausgesetzt. Unter einem TikTok-Video blieben abfällige Kommentare zu ihrem Körper nicht aus – doch Nelly begegnete ihnen mit beeindruckender Gelassenheit. Für viele ist die 46-Jährige, die in den 2000er-Jahren die Charts dominierte, bis heute ein Vorbild für Stärke und Selbstbewusstsein.

Auf Kritik reagiert die Sängerin nicht mit Rückzug, sondern zeigt Selbstsicherheit auf ihre ganz eigene Weise. Bei der Manchester Pride am 24. August trug sie ein auffälliges T-Shirt mit dem Aufdruck eines stark idealisierten Frauenkörpers. Die Botschaft war eindeutig: "So einen Körper gibt es halt nur als T-Shirt", erklärte sie. Nelly betonte, dass sie sich heute – mit 46 Jahren und als Mutter – wohler in ihrem Körper fühlt als je zuvor. "Mein Körper scheint für viele ein Trigger zu sein", sagte sie laut Gala in einem Podcast und machte deutlich, dass sie zu den Veränderungen steht, die das Leben mit sich bringt.

Schon zuvor hatte Nelly Zeichen für Selbstliebe gesetzt und immer wieder betont, wie wichtig es ist, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Dass der jahrelange Druck in der Musikindustrie Spuren hinterlassen kann, ist längst kein Geheimnis. Doch Nelly, die sich gern in farbenfroher Mode oder im Bikini zeigt, ist entschlossen, für sich und andere Frauen ein Vorbild zu sein. Diese Haltung spiegelt sich auch in ihren Social-Media-Beiträgen wider, in denen sie regelmäßig dazu aufruft, Individualität zu feiern und die eigene Persönlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Ihre Botschaft: Ein Blick in den Spiegel sollte nicht nur die äußere, sondern ebenso die innere Schönheit sichtbar machen.

Nelly Furtado, Januar 2025

Nelly Furtado, Sängerin

Nelly Furtado, Sängerin