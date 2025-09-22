Nelly Furtado teilt seltenen Schnappschuss mit Tochter Nevis

Nelly Furtado (46) hat ihre Instagram-Fans überrascht, indem sie einen seltenen Schnappschuss postete, der sie gemeinsam mit ihrer Tochter Nevis Gahunia (22) zeigt. Anlass war deren 22. Geburtstag, den die Sängerin nutzte, um das gemeinsame Bild aus dem Tonstudio zu teilen. Dabei fällt auf: Nevis könnte ihrer berühmten Mutter nicht ähnlicher sein – sowohl das Gesicht als auch der Stil der jungen Frau erinnern stark an die "Maneater"-Interpretin. Nevis scheint zudem ihre eigene Leidenschaft für die Musik entdeckt zu haben, denn auch sie postete das Bild aus dem Studio auf ihrem eigenen Instagram-Profil.

Die Geburt von Nevis sei für Nelly ein Wendepunkt in ihrem Leben gewesen. In einem früheren Interview sprach die Musikerin davon, wie sehr die Mutterschaft ihren Blick auf die Welt verändert habe: Sie fühle sich seitdem wie ein neuer Mensch und sei viel nachdenklicher geworden. Nevis ist das älteste von drei Kindern, doch die beiden Jüngeren hält Nelly konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Trotz ihrer Karriere als international gefeierte Sängerin gelingt es der Kanadierin weitestgehend, das Privatleben ihrer Familie unter dem Radar zu halten.

Zuletzt hatte Nelly über ihre älteste Tochter verraten, dass ihr diese in Bezug auf moderne Technologien und soziale Medien helfe. So unterstützte Nevis ihre Mutter dabei, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden, etwa beim Erstellen von TikTok-Videos. Und auch musikalisch griff die inzwischen 22-Jährige ihrer Mutter bereits unter die Arme. Mit dem neuen Foto verdeutlicht Nelly erneut, wie stolz sie auf ihre Tochter ist – sowohl als Künstlerin als auch als Mensch.

Instagram / nellyfurtado Nelly Furtado mit ihrer Tochter Nevis, September 2025

Getty Images Nelly Furtado bei der Eröffnung der Invictus Games in Vancouver, 2025

Instagram / nevisgahunia Nevis Gahunia, 2022