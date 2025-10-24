Überraschendes Bühnen-Aus: Nelly Furtado zieht sich zurück

Nelly Furtado (46) hat überraschend das Ende ihrer Bühnenkarriere bekannt gegeben. Nach einem erfolgreichen Festivalsommer 2025, bei dem die Sängerin mit Songs wie "I'm Like a Bird", "Maneater" und "Say It Right" das Publikum begeisterte, zog sie in einem emotionalen Instagram-Post einen Schlussstrich. "Ich habe beschlossen, mich bis auf Weiteres vom Bühnenleben zurückzuziehen und mich stattdessen anderen kreativen und persönlichen Herausforderungen zu widmen", erklärte die Musikerin darin. Nach rund 25 Jahren im Rampenlicht sei es nun Zeit für eine neue Lebensphase.

Dennoch bleibt die Musik ein fester Bestandteil ihres Lebens. In ihrem Beitrag betonte die 46-Jährige, wie sehr sie ihre Karriere genossen habe und wie wichtig ihr weiterhin das Songwriting bleibe. "Ich werde mich immer als Songwriterin sehen", schrieb Nelly weiter und zeigte sich dankbar für all jene, die ihre Musik gefeiert und ihre Konzerte besucht haben. Was sie jedoch in Zukunft konkret plane, ließ sie offen. Die Ankündigung löste eine Welle von Reaktionen aus, bei der Fans weltweit ihre Wertschätzung und Hoffnung auf ein Wiedersehen ausdrückten.

Unter dem Post ließen zahlreiche Fans ihren Gefühlen über diesen drastischen Schritt freien Lauf. "Es ist bittersüß zu sehen, wie du weggehst, aber deine Musik wird immer in meinem Herzen bleiben", schreibt ein Nutzer, während ein anderer kommentiert: "Von Anfang an mit dabei. Alles Liebe aus Australien." "Danke, dass du seit 25 Jahren Teil meines Lebens bist. Deine Musik hat mich durch meine Kindheit und Teenagerjahre getragen, und sie bringt mich auch als Erwachsener durch jedes Hoch und Tief! Ich wünsche dir alles Gute in diesem neuen Kapitel deiner Reise", lautet zudem ein weiterer Beitrag.

Getty Images Nelly Furtado, 2024

