Simon Cowell teilt seltenes Foto mit seinem Sohn Eric

Simon Cowell (65) hat seinen Fans einen seltenen Einblick gewährt: Der Juror hat ein Foto mit seinem Sohn Eric geteilt. Das Bild entstand backstage bei der beliebten Show America's Got Talent, kurz vor dem Viertelfinale. Der 65-jährige Produzent lächelt darauf gut gelaunt, während sein elfjähriger Sohn, der ein auffälliges blaues Trikot mit dem Logo der Show trägt, mit seinem Arm um seinen Papa gelegt hinter ihm steht. Auch ihr kleiner Chihuahua Daisy ist mit auf dem Foto zu sehen. "Alle sind glücklich", kommentiert Simon seinen Beitrag auf Instagram.

Zudem teilt die TV-Bekanntheit ein Video des tobenden "America's Got Talent"-Publikums. In der Show ging es spannend weiter: Am Abend des zweiten Viertelfinales wurden drei Acts bekannt gegeben, die es eine Runde weiter geschafft haben. Darunter der 10-jährige Gitarrist Bay Melnick Virgolino, der Leo High School Choir und die Tanzgruppe Unreal. Während sie nun auf das Halbfinale im September zusteuern, endete der Wettbewerb für mehrere andere Teilnehmer, darunter Duo Stardust und Alain Simonov.

Simon gewährt selten Einblicke in sein Privatleben – doch wenn es um Sohn Eric geht, zeigt sich der Investor und TV-Star auch hin und wieder von seiner sensiblen Seite. Der Elfjährige geht aus Simons Beziehung mit seiner Verlobten Lauren Silverman (48), mit der er seit 2013 in einer Partnerschaft durchs Leben geht. In Interviews lässt er immer wieder durchblicken, wie wichtig ihm die Erziehung seines Sohnes ist.

Instagram / simoncowell Simon Cowell mit seinem Sohn Eric

IMAGO / Cover-Images Simon Cowell, "America's Got Talent"-Juror

IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024