Simon Cowell wird nach peinlichem TV-Auftritt verspottet

Simon Cowell (65) sorgte in der "Jennifer Hudson Show" für reichlich Gesprächsstoff, als er durch den sogenannten "Spirit Tunnel" der Sendung lief. Dabei wurde der TV-Star von den Crew-Mitgliedern des Formats mit einer musikalischen Darbietung zu Ehren seines Auftritts empfangen, während er lächelnd die Hände im Takt zusammenschlug. Doch gerade diese Geste brachte ihm auf Social Media massive Häme ein. Ein User kommentierte ein TikTok-Video des Auftritts mit den Worten: "Er ist seit über einem Jahrzehnt Musikjuror und hat irgendwie nie herausgefunden, wie man im Takt klatscht." Ein anderer Zuschauer fragte sich: "Wieso klatscht er so komisch?"

Simon selbst ließ sich davon jedoch nicht beirren und war offenbar begeistert von dem Empfang. Am Ende des Tunnels angekommen, fragte er lächelnd: "Kann ich das nochmal machen?" Im anschließenden Interview mit Jennifer (44) lobte er das Konzept überschwänglich: "Es ist der mit Abstand beste Weg, um in eine Show eingeführt zu werden – wirklich in meinem ganzen Leben!" Die "Jennifer Hudson Show" ist bekannt dafür, die Gäste der Sängerin auf diese besondere Art willkommen zu heißen.

Schon in der Vergangenheit musste sich Simon mit kritischen Kommentaren auseinandersetzen. Der Musikproduzent fiel in den letzten Jahren häufiger durch sein überraschend volles Gesicht auf. Einige Fans finden, dass er zu oft zu Botox und Co. greift. "Was zur Hölle hat Simon Cowell mit seinem Gesicht gemacht?", schrieb ein entsetzter Fan nach einem Talkshow-Auftritt des Briten im vergangenen Jahr auf X. Ein anderer Nutzer witzelte: "Ich habe Bauchrednerpuppen gesehen, die mehr Bewegung in ihren Gesichtern hatten als Simon Cowell."

IMAGO / WENN Simon Cowell, September 2025

IMAGO / Cover-Images Simon Cowell, "America's Got Talent"-Juror

Getty Images Simon Cowell, Show-Juror