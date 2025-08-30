Temptation-Ende gespoilert? Vanessa Nwattu nimmt es locker

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic (34) kehren als Paar zu Temptation Island V.I.P. zurück – die Show, in der sie sich einst kennenlernten. Doch bevor die neue Staffel überhaupt ausgestrahlt wurde, sorgen bereits Gerüchte für Wirbel. Reality-TV-Kollegin Dilara Kruse behauptete kürzlich, Aleks würde derzeit mit Emmy Russ (26) anbandeln, was die Frage aufwirft, wie es um die Beziehung von Vanessa und Aleks tatsächlich steht. Bei der Premiere von "The Power" in Berlin äußert sich Vanessa im Interview mit Promiflash zu den Spekulationen und nimmt dabei eine überraschend gelassene Haltung ein.

"Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Leute meinen, schon im Voraus Reality-Shows im Generellen zu spoilern – es soll ja trotzdem für den Zuschauer interessant bleiben", gibt sie zu. In diesem bestimmten Fall scheint Vanessa es jedoch auf die leichte Schulter zu nehmen. "Es ist ja leider auch oft so: Bei den Spoilern fehlt dann meistens auch wirklich die Wahrheit oder die Hälfte", meint sie und betont: "Es sind sich immer alle so sicher, alles zu wissen. Aber ich kann nur sagen, man weiß definitiv nicht alles. Und man weiß auch nicht, wie es bei uns letzten Endes ausgegangen ist und wie der Stand der Dinge ist."

Die Rückkehr zu "Temptation Island V.I.P." bedeutet für Vanessa und Aleks eine ganz besondere Herausforderung – immerhin sorgte ihr Kennenlernen in der Show im Jahr 2022 für Furore. Damals war Aleks nämlich noch an Christina Dimitriou (33) vergeben. Die Aufregung um die neue Staffel kann Vanessa daher gut verstehen. "Ich meine, er hat sich damals auch verliebt in mich, obwohl er mit einer anderen Frau zusammen war. Jetzt fragt man sich: Sie sind nochmal bei Temptation, ist das Gleiche jetzt nochmal vorgefallen?", teasert sie und fügt hinzu: "Also, ich glaube, ich wäre genauso gespannt wie alle Zuschauer, wenn ich sehen würde: Okay, die sind nochmal dabei."

IMAGO / Reichwein Vanessa Nwattu, Realitystar

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksander Petrović, Realitystars