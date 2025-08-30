Trotz Einladung: Fabio Knez und Mike sind keine Freunde

In Italien läuten die Hochzeitsglocken für Leyla (29) und Mike Heiter (33). Das Reality-TV-Paar feiert ein großes Hochzeitswochenende im Kreise von Freunden, Familie und zahlreichen Kollegen aus der Fernsehbranche. Unter den Gästen befinden sich auch Fabio Knez und seine Verlobte Darya Strelnikova (32). Fabio, der das Paar aus gemeinsamen TV-Projekten wie dem Dschungelcamp kennt, überrascht jedoch mit einem ungewöhnlich offenen Geständnis: Trotz der Einladung sei er mit Mike, dem Bräutigam, nicht eng befreundet.

In seiner Instagram-Story beantwortet Fabio die Frage eines Followers, ob er und Mike dicke Freunde seien. Seine Antwort fällt klar aus: "Wir waren nie richtig eng befreundet, aber wir verstehen uns super und haben schon einiges gemeinsam erlebt – vor allem durch die verschiedenen TV-Formate." Die Beziehung zwischen den beiden beruhe eher auf beruflicher Ebene. Sie haben sich privat bisher nur selten gesehen, berichtet Fabio. Dennoch schätzt der Realitystar seinen Kollegen sehr.

Haben Leyla und Mike also einfach alle ihre Reality-TV-Kollegen zu der Feier eingeladen? Nein – denn einige Co-Stars haben es nicht auf die Gästeliste geschafft: unter anderem Max Kruse (37), der mit Leyla und Mike im Promi Big Brother-Haus war, und seine Frau Dilara. Das Paar bestätigte schon vor zwei Wochen auf Instagram, keine Einladung bekommen zu haben. "Nee, wir sind nicht eingeladen", stellte der Ex-Fußballer damals klar. Die Influencerin blieb dennoch diplomatisch und erklärte: "Ich hoffe, die beiden werden genauso glücklich wie wir." Beide betonten außerdem, dass sie kein Problem mit dem fehlenden Kontakt und der unterbliebenen Einladung hätten.

Collage: Instagram / fabioknez, Instagram / mikeheiter Collage: Fabio Knez, Leyla und Mike Heiter, Dschungelstars

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

Sat.1 Mike Heiter und Max Kruse bei "Promi Big Brother", 2024