Fans spekulieren: Ist Leyla Heiter nach Hochzeit schwanger?

Es brodelt in der Gerüchteküche rund um Leyla (29) und Mike Heiter (33)! Das frisch verheiratete Reality-TV-Traumpaar, das erst vor Kurzem seine romantische Hochzeit feierte, sorgt nun mit einem TikTok-Video für Spekulationen. In dem Clip posieren Leyla und Mike an einem traumhaften Strand, und Mike fragt die Fans geheimnisvoll: "Was entdeckt ihr in dem Video?" Diese Frage löste eine Welle von Kommentaren aus, in denen viele Nutzer überzeugt sind, dass es sich um einen Hinweis auf eine Schwangerschaft handelt.

Besonders im Fokus der Fans stand ein Moment, in dem Leyla ihre Hand auf den Bauch legt, sowie ein Stein, der gegen Ende des Videos zu sehen ist. "Leute, der Stein zum Schluss soll eine Gebärmutter darstellen – zur Verkündung der Schwangerschaft", schrieb ein Fan. Ein anderer Nutzer kommentierte: "Baby 2026?" Schon seit ihrer Hochzeit betonen die beiden TV-Stars, wie groß ihr Wunsch nach gemeinsamen Kindern ist. Ob das Strandvideo nun wirklich der erste Hinweis auf Nachwuchs ist oder ob die beiden ihre Fans noch etwas länger auf die Folter spannen, bleibt vorerst unklar.

Leyla und Mike zählen zu den beliebtesten Stars der Reality-TV-Szene und pflegen auch auf Social Media einen engen Draht zu ihren Fans. Nach ihrer Hochzeit an der italienischen Amalfiküste, bei der sie ihre Liebe gebührend feierten, machten sie kein Geheimnis aus ihren Familienplänen. Mike scherzte bereits im Vorfeld, dass er und Leyla ihre Hochzeitsnacht für ein Babyprojekt nutzen würden. Fans des Paares dürfen also gespannt sein, ob die süße Nachricht bald offiziell bestätigt wird.

IMAGO / Panama Pictures Mike und Leyla Heiter, 2025

Instagram / mikeheiter Leyla Heiter und Mike Heiter 2025

