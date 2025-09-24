Nikola Glumac scherzt über die Live-Hochzeit der Heiters

Kim Virginia Hartung und ihr Verlobter Nikola Glumac (29) sorgen derzeit für viel Gesprächsstoff in der Welt der Reality-TV-Stars. Vor wenigen Tagen hatte Nikola ihr erneut einen Antrag gemacht, wobei der Verlobungsring im Meer landete. Anschließend verkündete das Paar, live auf Instagram heiraten zu wollen. Nachdem Promiflash davon berichtet hatte, ließ es sich Nikola nicht nehmen, unter dem Social-Media-Post einen Kommentar zu setzen, in dem er sich indirekt über den kostenpflichtigen Hochzeitsstream der Reality-Kollegen Leyla (29) und Mike Heiter (33) lustig macht.

Die Heiters krönten ihre Hochzeit vor Kurzem mit einer Bild-Doku, die live ausgestrahlt wurde und fünf Euro kostete. Später hatten Fans die Möglichkeit, die Zeremonie bei Streaming-Plattformen zu sehen. Entsprechend schrieb Nikola in seinem Kommentar: "Achtung! Live-Übertragung: 4,99 Euro Abo, aber einen Tag später ist alles for free". Doch anstatt Beifall hagelte es Kritik. Nutzer warfen ihm vor, peinlich und respektlos zu sein. "Peinlicher geht es nicht", schrieb ein User. Ein anderer sah in dem Verhalten schlicht Nachahmung und ätzte: "Also du gibst es zu, dass ihr es kopiert wie Leyla und Mike."

Die Spannungen zwischen den Promipaaren sind nicht neu. Leyla und Kim, aber auch Kim und Mike – die alle drei beim Dschungelcamp 2024 teilnahmen – gerieten in der Vergangenheit immer wieder heftig aneinander. Auch Leyla und Mike, die sich im Camp kennen und lieben lernten, teilten bereits öffentlich gegen Kim und ihren Freund Nikola aus. Zuletzt hatten sie deshalb sogar befürchtet, dass Kim ihre Hochzeit crashen könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024