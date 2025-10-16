Mutterschaft vs. Karriere: Vicky Pattison packt aus

Vicky Pattison (37), bekannt aus "Geordie Shore" und momentan Teilnehmerin bei "Strictly Come Dancing", hat in einem Interview mit Women's Health UK offen über ihre Zweifel bezüglich der Mutterschaft gesprochen. Obwohl sie im vergangenen Jahr ihrem langjährigen Partner Ercan Ramadan das Jawort gab, empfindet sie den gesellschaftlichen Druck, nun Kinder zu bekommen, als "erdrückend". Die 37-Jährige erklärte, dass sie zwar eine überzeugte Verfechterin von Methoden wie dem Einfrieren von Eizellen sei, aber die Entscheidung für oder gegen Kinder immer noch ein großes Fragezeichen für sie darstelle.

Vicky sprach auch darüber, wie hart sie in den letzten Jahren gearbeitet hat, um sich eine erfolgreiche Karriere aufzubauen, und dass die Vorstellung, diese für eine Familiengründung zu unterbrechen, sie ängstige. Sie betonte, dass Frauen oft unter das Diktat unsichtbarer Zeitpläne gestellt werden, die sie kritisch sieht. Unterstützt von ihrer Mutter, die ihr zusprach, auch ohne Kinder ein erfülltes Leben führen zu können, scheint Vicky sich Zeit nehmen zu wollen, um ihre eigene Entscheidung zu treffen. Mit ihrem Partner Ercan sei sie sich einig, dass man der Beziehung ausreichend Raum geben sollte, bevor man ein solches Thema angeht.

Auch sonst gibt Vicky gerne Einblicke in ihre Beziehung. In einem Interview mit der Mail on Sunday scherzte sie, dass ihr voller Zeitplan, bestehend aus intensiven Tanzproben und anderen beruflichen Verpflichtungen, zwischenzeitlich ihre Intimität mit Ercan beeinträchtige. "Er hofft wahrscheinlich als Einziger in meinem engsten Kreis, dass ich aus der Show fliege", witzelte sie über die Geduld ihres Mannes. Trotz der Herausforderungen, die die Teilnahme an "Strictly Come Dancing" mit sich bringt, halten die beiden zusammen. Die zwei lernten sich kennen, als Vicky 31 war, und sie nannte es die beste Entscheidung, dieser Beziehung Zeit zu geben – eine Philosophie, die sich offensichtlich auch in anderen Aspekten ihres Lebens zeigt.

Getty Images Vicky Pattison, britische TV-Bekanntheit

Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan, September 2024

Getty Images Vicky Pattison, Dezember 2024