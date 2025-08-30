"Wenn er Playboy will...": Jona macht Bill Kaulitz Angebot

Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (35) sorgen seit einigen Wochen für Schlagzeilen. Kürzlich wurden die beiden Männer in einem Berliner Klub beim Turteln gesichtet – und Jonathan Steinig (29) war live dabei. Bei der Premiere von "The Power" in Berlin plaudert der Realitystar nun mit Promiflash über seine Erfahrungen mit dem Tokio Hotel-Frontmann und macht ihm währenddessen ein verlockendes Angebot. "Also, wenn Bill einen Playboy haben will oder so: Ich stehe jetzt zwar nicht auf Männer, aber... Soll er sich bei mir melden, oder ich hab noch ein paar andere coole Jungs", erklärt er lachend.

Im Gespräch wird schnell klar: Für den Musiker hat Jona nur warme Worte übrig – für Jannik dagegen kaum. "Bill ist halt so eine liebe Maus. Ich glaube, der kann keiner Fliege was zuleide tun. Und sollte das halt mit Jannik so stimmen... Nee, den hat sich Jannik nicht verdient", stellt die Germany Shore-Bekanntheit gegenüber Promiflash klar. Umso größer war für ihn die Freude, den Sänger auf seiner eigenen Party in Berlin begrüßen zu dürfen. "Ich habe schon gehört, dass Bill kommt und so – fand ich auch voll geil. [...] Wünscht sich ja jeder auf einer Party."

Wie es wirklich um Bills und Janniks Verhältnis steht, wissen wohl nur die beiden selbst. Doch besonders der Make Love, Fake Love-Star bringt die Gerüchteküche allerdings immer wieder zum Brodeln. Erst kürzlich reiste er in die USA – Bills Wahlheimat – und kündigte in einer Instagram-Fragerunde geheimnisvoll an: "Ihr seht morgen, wo es hingeht, und ich sehe einen ganz besonderen Menschen wieder." Kurz darauf wurde klar: Jannik und Bill verbringen tatsächlich gemeinsame Zeit in Los Angeles. Der Sänger teilte Eindrücke von einer ausgelassenen Poolparty. Mit dabei: Jannik und dessen Kumpel Giuliano Lorenzo Hediger.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Realitystar

Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025