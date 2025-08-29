Bill Kaulitz teilt Fotos von Poolparty mit Jannik Kontalis

Bill Kaulitz (35) hat in Los Angeles eine ausgelassene Poolparty gefeiert und dabei aufsehenerregende Gäste empfangen. Der Sänger der Band Tokio Hotel lud unter anderem den Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) und dessen Kollegen Giuliano Hediger ein. Die Party wurde in Bills Instagram-Story ausführlich dokumentiert: Ein Video zeigt Jannik im Pool stehend, gut gelaunt in die Kamera winkend. Auf einem weiteren Foto steht wieder Jannik im Mittelpunkt: Mit geschlossenen Augen genießt er die Sonne.

In Bills Story ist jedoch nicht nur Jannik zu sehen. Auch er selbst posierte fleißig für die Kameras und streckte diesen unter anderem seinen Allerwertesten entgegen. Die fröhlichen Momente der Party gingen jedoch noch weiter. Ein weiterer Clip zeigt, wie der Sänger lachend auf dem Boden liegt – umgeben von Seifenblasen, die er mit einer kleinen Maschine erzeugt. Unter den Gästen herrschte sichtlich gute Laune!

Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte über ein mögliches näheres Kennenlernen zwischen Bill und Jannik. Vor Kurzem hatte der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer noch auf Instagram angekündigt, einen "besonderen Menschen" in Los Angeles zu besuchen. Zuvor waren die beiden bereits vertraut miteinander bei einem Clubbesuch gesichtet worden. Ob die zwei lediglich eine neue Freundschaft aufbauen oder mehr dahintersteckt, verraten sie bisher nicht.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / billkaulitz Jannik Kontalis im August 2025

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im August 2025