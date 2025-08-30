Wieder vergeben? Menowin Fröhlich tanzt verliebt mit Frau

Menowin Fröhlich (37) sorgt erneut für Gesprächsstoff! Der Musiker, der noch im Juli öffentlich bekanntgegeben hatte, dass er sich getrennt habe und von nun an alleine lebe, überrascht mit neuen Bildern in seiner Instagram-Story. In einem Video tanzt er eng umschlungen mit einer Frau zu einem romantischen Lied. Kurz darauf folgt eine Szene im Auto, bei der dieselbe Frau an seiner Seite zu sehen ist. Es scheint sich dabei um keine Unbekannte zu handeln: Die Frau, von der Menowin vorher seine Trennung verkündete, ist offenbar wieder in seinem Leben.

Mit einem kryptischen Kommentar unterlegt Menowin eines der Videos: "Du musst bereit sein, die Dinge zu tun, die andere niemals tun werden, um die Dinge zu haben, die andere niemals haben werden." Auch auf dem Instagram-Profil der Frau deutet alles auf ein Liebescomeback hin. Sie hat inzwischen ein gemeinsames Profilbild mit ihm eingestellt. Die Fans des Reality-TV-Stars rätseln: Sind die beiden etwa wieder ein Paar? Oder steckt hinter diesen Aufnahmen etwas ganz anderes?

Erst vor wenigen Monaten verließ der DSDS-Star seine Familie. Wie seine Noch-Ehefrau Şenay Fröhlich im Gespräch mit RTL verriet, verließ Menowin sie und ihre fünf Kinder am 12. April 2025: "Er hat zu meinen Kindern gesagt, er wolle spazieren gehen. Ich hab ihn dann angerufen und da sagte er mir, er wolle noch einkaufen gehen und dann zurückkommen. Aber er kam nicht mehr zurück." Laut Şenay habe Menowin durch seinen Drogenkonsum einen psychischen Knacks bekommen. Ein Liebescomeback schließt die 34-Jährige aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seinem Flirt, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine unbekannte Frau, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020