Zufall? Prinz Harry ist an Queen Elizabeths Todestag in UK

Prinz Harry (40) kehrt am 8. September 2025 nach Großbritannien zurück, um am 20. Jubiläum der "WellChild Awards" teilzunehmen. Das berichtet Hello!. Der Herzog von Sussex wird zu diesem emotionalen Anlass junge Menschen mit schweren gesundheitlichen Herausforderungen sowie ihre Betreuer ehren. Besonders bemerkenswert: Sein Besuch fällt ausgerechnet auf den dritten Todestag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (†96), was in der offiziellen Ankündigung allerdings unerwähnt bleibt. Die Veranstaltung bietet jedoch nicht nur einen bewegenden Rahmen, sondern auch die Möglichkeit für eine persönliche Begegnung mit seinem Vater, König Charles (76).

Die Rückkehr des Royals nach London könnte den derzeit angespannten Beziehungen innerhalb der Familie eine neue Chance geben. In der Vergangenheit äußerte Harry mehrfach den Wunsch, Konflikte mit seiner Familie aus dem Weg zu räumen. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass bereits Gespräche zwischen Harrys und Charles' Teams geführt wurden, um die Voraussetzungen für eine mögliche Versöhnung zu schaffen. Ein Treffen unter vier Augen zwischen Vater und Sohn könnte am Rande der Veranstaltung tatsächlich Realität werden. Ob es gelingt, alte Differenzen beizulegen, bleibt jedoch abzuwarten.

Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass Harry seine Familie mit einem Friedensangebot überrascht haben soll. Wie Mail on Sunday berichtete, kam es Anfang Juli in einem exklusiven Privatclub in London zu einem Treffen zwischen Harrys Team und Vertretern des Buckingham-Palasts. Dabei präsentierte der Herzog den Vorschlag, seine Termine künftig frühzeitig mit dem Königshaus abzustimmen. Damit möchte er Überschneidungen vermeiden und potenziellen Ärger aus dem Weg gehen. Ein Insider beschrieb diesen Schritt als "bedeutende Geste", um auf die Wünsche seiner Familie einzugehen. Vor allem die Hoffnung auf eine bessere Kommunikation mit seinem Vater spielte dabei eine große Rolle.

Getty Images Prinz Harry und Queen Elizabeth II. im Jahr 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Jahr 2013

Getty Images Prinz Harry, April 2025