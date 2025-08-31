Anna Hiltrop hatte einen gutartigen Tumor in der Brust

Anna Hiltrop sprach kürzlich im RTL-Interview offen über eine persönliche Herausforderung. Vor vier Jahren machte sie eine erschreckende Entdeckung: Sie ertastete zwei Knoten in ihrer Brust. "Das ist natürlich echt ein Schock", gestand die 28-Jährige. Glücklicherweise stellte sich später heraus, dass es sich um Fibroadenome handelte – gutartige Tumore, die häufig in der Brust vorkommen. Anna sprach über diesen Moment des Schreckens bei einer Veranstaltung im Musical Dome in Köln, bei der ein Scheck zugunsten der DKMS übergeben wurde. Trotz der guten Nachricht begleitet sie seitdem die Sorge, dass sich auch ein harmloses Fibroadenom in einen bösartigen Tumor verwandeln könnte.

Die junge Frau teilte außerdem ihre Erinnerungen an eine Begegnung während eines Kosmetikseminars, das sie kurz nach ihrer Diagnose besuchte. Dort erzählte ihr eine andere Teilnehmerin, dass bei ihr ein Fibroadenom anfangs gutartig gewesen war, sich jedoch später als bösartig herausstellte. Diese Geschichte und die eigenen Erfahrungen führten dazu, dass Anna eine besondere Verbindung zu diesem Thema entwickelte. Die Weihnachtszeit, in der sie ihre Knoten entdeckte, habe für sie eine der schwersten Phasen dargestellt, da die Angst damals sehr präsent war. Gerade in solchen Momenten sei es wichtig, sich selbst nicht zu sehr hineinzusteigern, erklärte Anna.

Für die DKMS, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs widmet, engagiert sich Anna seit langem, da Brustkrebs in ihrer Familie bereits eine Rolle spielte: Beide Großmütter des Models erkrankten daran, weshalb Anna seit dem Bekanntwerden ihrer Diagnose als Risikopatientin gilt. Gerade deshalb möchte sie ein Bewusstsein für Gesundheit schaffen und betont, wie wichtig es ist, auf seinen Körper zu hören und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ernst zu nehmen. Ihre Offenheit über ein so persönliches Thema zeigt, wie sehr ihr die Arbeit als Botschafterin am Herzen liegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Hiltrop im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Hiltrop, Model

Anzeige Anzeige