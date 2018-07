Dieser Walk berührte wohl nicht nur Modeliebhaber! Anna Hiltrop zählt inzwischen zu Deutschlands absoluten Topmodels. Auf zahlreichen Fashion Shows ist die Blondine vertreten und eroberte bereits international die Laufstege. Zu Kopf stieg ihr dieser Erfolg aber nicht. Das bewies die Beauty nun mit einer ganz besonderen Aktion: Anna holte sich für eine Catwalk-Performance Unterstützung von Krebspatientin Stephanie Dall – und erfüllte ihr damit einen echten Lebenstraum!

Auf der Fashionyard Show im Rahmen der Platform Düsseldorf führte die 30-jährige Stephanie, die 2015 an Brustkrebs erkrankte und um ihr Leben kämpfte, an der Hand vom Supermodel die neusten Modekollektionen vor, wie Promiflash aus dem Publikum beobachten konnte. Als Botschafterin von DKMS life war die Ermöglichung dieses Wunsches aber auch für Anna etwas ganz Besonderes, hieß es in einer Pressemitteilung. Schließlich wisse sie, dass sie aus einer oberflächlichen Branche käme: "Es ist für mich jedoch eine Herzensangelegenheit zu zeigen, dass man dieses oberflächliche Äußere auch mit inneren Werten verbinden kann." Jede Frau fühle sich mit einem schönen Styling anders und besser – und positive Gedanken würden schließlich jeden Menschen stärken.

Auch Annas Model- und DKMS life-Kollegin Annika Gassner ging diese ermöglichte Performance nahe: "Wow! Da kriege ich wieder Gänsehaut. Ich finde es schön, dass man etwas zurückgeben kann, wenn es einem selber gut geht!", schwärmte sie auf dem Event im Promiflash-Interview.

Sebastian Reuter/ Getty Images Anna Hiltrop bei der Fashionyard Show in Düsseldorf

Sebastian Reuter/ Getty Images Stephanie Dall und Anna Hiltrop auf der Fashionyard Show in Düsseldorf

Thomas Lohnes Annika Gassner

