Erotikthriller "Fall for Me" vom Netflix-Thron verdrängt

Die Erfolgsgeschichte des deutschen Thrillers "Fall for Me" bei Netflix war beeindruckend: Noch vor wenigen Tagen belegte der Erotik-Thriller mit Svenja Jung (32) und Theo Trebs (30) die Spitzenposition in den weltweiten Streaming-Charts. Doch dieser Höhenflug endet nun – und zwar dank einer starbesetzten Krimikomödie. Seit dem 28. August ist "The Thursday Murder Club" auf der Plattform verfügbar und hat mit seiner mitreißenden Geschichte und einem Ensemble voller Hollywood-Größen wie Helen Mirren (80), Pierce Brosnan (72) und Ben Kingsley (81) die Führung übernommen. Das neue Genre-Highlight begeistert Zuschauer und verdrängt den Thriller von der Spitze.

Im Mittelpunkt von "The Thursday Murder Club" stehen vier Senioren, die in einer luxuriösen Residenz leben und ungelöste Kriminalfälle als Hobby diskutieren. Doch plötzlich werden sie in einen echten Mordfall verwickelt, der sich direkt vor ihrer Haustür abspielt. Mit ihrem einzigartigen Erfahrungsschatz und einer guten Portion Witz machen sie sich an die Ermittlungen. Dieser Mix aus Spannung und Humor sowie der prominente Cast scheinen viele Netflix-Abonnenten zu überzeugen. Der Film sticht besonders durch seine sympathischen Figuren und die gekonnte Darbietung der Schauspiellegenden hervor, während er zudem ein erfrischend anderes Erlebnis gegenüber dem aufregend-düsteren "Fall for Me" bietet.

"Fall for Me" konnte vor allem mit seiner faszinierenden Hauptfigur Lilli punkten, die aus ihrem Alltag entflieht, um auf Mallorca ihre Schwester zu besuchen. Was als familiäre Auszeit beginnt, verwandelt sich jedoch schnell in eine Geschichte voller Intrigen und dunkler Geheimnisse, als sie eine Affäre mit dem Nachtclub-Manager Tom eingeht. Trotz des Verlustes der Spitzenposition sorgte der Erotikthriller für internationale Aufmerksamkeit. Der Wechsel an der Chartspitze zeigt jedoch, dass auch Geschichten, die Humor, Herz und Stars aus der A-Liga verbinden, beim Publikum hoch im Kurs stehen.

Netflix / Julia Terjung Szene aus der Netflix-Serie "Fall for Me"

Getty Images Der Cast von "The Thursday Murder Club", August 2025

Julia Terjung / Netflix Svenja Jung und Theo Trebs in "Fall For Me"

