Georgina Rodríguez präsentiert stolz ihren Verlobungsring

Georgina Rodríguez (31) hat in Venedig für Aufsehen gesorgt! Die Verlobte von Fußballstar Cristiano Ronaldo (40) erreichte die Lagunenstadt am Samstag, um beim diesjährigen Filmfestival dabei zu sein. In einem eleganten Outfit in Brauntönen und dazu passenden schwarzen Stilettos zog das argentinisch-spanische Model alle Blicke auf sich. Doch es war vor allem ihr 30-Karat-Verlobungsring, der für Gesprächsstoff sorgte. Die funkelnde Rarität schmückte ihren Ringfinger und wurde perfekt durch ihren Look, inklusive Prada-Sonnenbrille und einer schwarzen Handtasche aus Schlangenleder, in Szene gesetzt.

Cristiano ging erst vor wenigen Wochen vor seiner langjährigen Partnerin auf die Knie. Nach fast einem Jahrzehnt Beziehung und acht gemeinsamen Jahren hat der Fußballstar seiner großen Liebe die Frage aller Fragen gestellt, die sie mit einem romantischen "Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben" auf Instagram beantwortete. Das Paar teilt zwei Töchter, die siebenjährige Alana und die dreijährige Bella. Zusätzlich ist Georgina eine liebevolle Stiefmutter für Cristianos drei weitere Kinder. In der Vergangenheit hatte der 40-Jährige immer wieder davon gesprochen, dass der richtige Moment für einen Heiratsantrag erst kommen müsse. Vor wenigen Tagen war es nun endgültig so weit.

Georgina und Cristiano sind seit 2016 ein Paar, und trotz des langen Wartens auf einen Verlobungsring bezeichnete der portugiesische Superstar sie in der Vergangenheit oft als seine "Frau". Auch Georgina scherzte in ihrer Netflix-Reality-Show "I Am Georgina", dass ihre Freunde sie seit Jahren darauf ansprechen würden, wann endlich geheiratet werde. Ob der Zeitpunkt nun durch den berühmten "Klick", den Cristiano in einem Interview erwähnte, gekommen ist, bleibt offen. Fest steht: Mit ihrem Auftritt in Venedig zeigt Georgina nicht nur ihre Liebe zu ihrem Verlobten, sondern auch ein beeindruckendes Gespür für Stil.

ActionPress Georgina Rodríguez im August 2025 in Venedig

ActionPress Georgina Rodríguez' Verlobungsring

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im September 2024