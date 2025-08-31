"Love Island VIP"-Ladys machten es Jona Steinig nicht leicht

Schon in wenigen Tagen ist Jonathan Steinig (29) bei Love Island VIP zu sehen. Bei der Premiere von "The Power" in Berlin erzählt der Realitystar im Interview mit Promiflash von seiner Zeit am Set der Datingshow. "War eine coole Erfahrung. Ich glaube, ich bin da auch nochmal sehr über meinen Schatten gesprungen", gibt er preis und erklärt: "Ich habe dort gelernt, mehr Geduld zu haben mit Frauen, die Situation besser einzuschätzen und ja, einfach selber auch mal ein bisschen hinterherzulaufen..."

Ob für ihn die richtige Promi-Dame im Cast dabei ist, daran schien er vor den Dreharbeiten Zweifel gehabt zu haben. "Ich bin ja immer so ein bisschen wählerisch", gibt er im Gespräch mit Promiflash zu, bestätigt dann allerdings: "Ja, bei 'Love Island VIP' war eine Dame, die es mir angetan hat. Und die hat es mir auch nicht leicht gemacht, sage ich mal so." Der Germany Shore-Star habe sogar so richtig für seine Herzensdame kämpfen müssen – eine neue Erfahrung für den selbst ernannten Playboy.

In welche Dame sich Jona verguckt hat, bleibt abzuwarten. In der zweiten Runde von "Love Island VIP" sind unter anderem bekannte Gesichter wie Jennifer Iglesias (26), Stella Stegmann (28), Laura Maria Lettgen und Brenda Patea (31) dabei. Neben Jona kämpfen noch weitere männliche Realitystars um Herzen und Gunst, unter anderem Filip Pavlovic (31), Maurice Spada und Marco Cerullo (36). Auf RTL+ startet die neue Staffel bereits am 4. September, sowie eine Woche darauf im Free-TV.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Jonathan Steinig bei der Premiere von "The Power" in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025