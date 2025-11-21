"Love Island VIP": Sylvie Meis' Show sorgt für Quotenrekord

Love Island VIP hat in seiner zweiten Staffel erneut für hohe Einschaltquoten und jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Das Finale der VIP-Version der bekannten Dating-Show, moderiert von Sylvie Meis (47), lief am Donnerstagabend bei RTLZWEI und erzielte beeindruckende Marktanteile von 7,6 und 7,1 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Besonders bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 29 Jahren war die Sendung ein Hit: Bis zu 21 Prozent verfolgten die spannenden Entscheidungen rund um Liebe und Geld. Insgesamt sicherte sich der Sender damit einen Tagesmarktanteil von 6,4 Prozent.

Auch die Erfolgshistorie der aktuellen Staffel lässt sich sehen: Mit durchschnittlich 4,9 Prozent Marktanteil übertraf das Format den Senderschnitt deutlich. Im Streaming-Bereich knackte die Show die Marke von 31 Millionen Views auf RTL+. Besonders die zweite Folge war ein Publikumsmagnet, mit fast zwei Millionen Abrufen seit der Veröffentlichung. Durch das stabile Zuschauerinteresse über alle Episoden hinweg rangiert "Love Island VIP" unter den privaten Programmmarken auf Platz zwei und landesweit auf Platz drei. Programmdirektor Malte Kruber betont: "Reality-TV ist relevanter denn je – und 'Love Island' bleibt eine echte Love-Brand."

Schon vorab standen die teilnehmenden VIP-Singles im Mittelpunkt des Interesses. In einer luxuriösen Villa suchten sie nicht nur nach der großen Liebe, sondern sorgten mit ihrer individuellen Dynamik innerhalb der Gruppe für zusätzliche Spannung. Die Show lebt von den großen Emotionen und unvorhersehbaren Wendungen – ein Erfolgsrezept, das bereits bei der regulären Version des Formats funktionierte. Publikumslieblinge und unvergessliche Momente haben "Love Island VIP" auch in dieser Staffel geprägt, und die endgültige Entscheidung des Gewinnerpaares bleibt unbestritten der Höhepunkt des aufregenden Fernsehsommers.

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025