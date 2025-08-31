"Sex and the City": Diese Frau ist die echte Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw, die schillernde Protagonistin aus Sex and the City, hat ein reales Vorbild: Candace Bushnell (67). Die Autorin und Journalistin inspirierte laut Screenrant mit ihrer Kolumne "Sex and the City", die sie ab 1994 für den New York Observer schrieb, die Kult-Serie. Candace, die ursprünglich aus Connecticut stammt und mit 19 Jahren nach New York zog, dokumentierte in ihren Artikeln ihr Liebesleben sowie die Höhen und Tiefen der urbanen Dating-Welt. Ihre realen Erlebnisse und Begegnungen flossen direkt in die Geschichten rund um Carrie und ihre Freundinnen ein. Auch die Figur des mysteriösen Mr. Big basiert auf einem Mann aus Candaces Vergangenheit: Ron Galotti, einem ehemaligen Verleger von Vogue und GQ.

Doch wie viel Realität steckt wirklich in der Serie? Ganz offenbar mehr, als manche Fans vielleicht denken. Carries Freundinnen Samantha, Miranda und Charlotte wurden stark von Candaces eigenem Freundeskreis inspiriert, was der Serie eine authentische, zwischenmenschliche Tiefe verlieh. Auch abseits der Serie machte die Autorin von sich reden: Neben der Veröffentlichung des Buches "The Carrie Diaries", das Carries Teenagerjahre beleuchtet und vom US-Sender The CW als Serie umgesetzt wurde, schrieb Candace weitere erfolgreiche Werke, darunter "Lipstick Jungle". Dieses wurde ebenfalls verfilmt und war mit Brooke Shields (60) in der Hauptrolle zu sehen.

Candace lebt heute teils in New York City, teils in den Hamptons und hat die glitzernde Welt, aus der sie ihre berühmten Geschichten schöpfte, niemals ganz hinter sich gelassen. Sie engagiert sich bis heute in verschiedensten kreativen Projekten, darunter Talkshows, Romane und Kolumnen. Über Carrie sagte sie einst scherzhaft: "Sie ist wie meine etwas glamourösere Doppelgängerin." Und dabei bleibt die Frage: Bist du im echten Leben eher eine Carrie, eine Samantha, eine Charlotte oder doch eine Miranda?

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Getty Images Candace Bushnell im Februar 2022

Getty Images Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker