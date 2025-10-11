SATC-Star Kristin Davis bereut Verhalten zu Co-Star am Set

Kristin Davis (60), bekannt aus der Serie Sex and the City (SATC), hat sich öffentlich bei Bridget Moynahan (54) entschuldigt. Bridget, die in der Serie Mr. Bigs Ehefrau Natasha spielte, war damals als Gaststar am Set. Kristin gestand in ihrem Podcast "Are You a Charlotte?", dass sie sich nicht besonders freundlich verhalten habe. Der Grund dafür: Bridget verkörperte Natasha, die Ehefrau von Mr. Big und somit Carries "Widersacherin". Kristin gab zu, dass sie die Weltsicht ihrer eigenen Rolle, Charlotte, ungewollt auf ihre reale Wahrnehmung übertragen habe. "Es tut mir wirklich leid", sagte Kristin offen. Die 54-Jährige reagierte jedoch entspannt und erwiderte lachend: "Jetzt ist alles gut."

Die beiden Schauspielerinnen verständigten sich darauf, dass es für Gaststars oft herausfordernd sei, in eine bestehende Besetzung zu stoßen. Kristin betonte, dass sie normalerweise aktiv versuche, gastfreundlich zu sein – vor allem gegenüber männlichen Kollegen. Doch in Bridgets Fall habe die Dynamik der Serie dazu geführt, dass sie sich von ihrem Charakter, Charlotte, beeinflussen ließ. Und auch die Dynamik der Fans spielte eine Rolle, wie Bridget, die ebenfalls in erfolgreichen Serien wie "Blue Bloods" mitwirkte, betonte. Sie merkte scherzhaft an, dass Fans oft vergessen, wer in der Handlung der Serie tatsächlich Unrecht getan hat: "Ich musste manchmal laut sagen: 'Moment mal, sie hatte eine Affäre mit meinem Mann!'", betonte sie lachend.

"Sex and the City" hat nicht nur in der Fernsehlandschaft, sondern auch im Leben seiner Darstellerinnen Spuren hinterlassen. Kristin sprach in ihrem Podcast davon, wie schwer es manchmal sei, berufliches und persönliches Empfinden zu trennen. Heute verbindet Kristin und Bridget eine echte Freundschaft. Dass die Grenzen zwischen den Figuren und der Realität mitunter so verschwimmen, sieht Kristin mittlerweile mit Humor und Selbstreflexion. Auch in der jüngsten Serie And Just Like That fanden Carrie und Natasha zueinander und legten ihren fiktiven Streit bei – eine passende Parallele zu den Darstellerinnen.

Getty Images "Sex and the City"-Darstellerin Kristin Davis

Getty Images Bridget Moynahan bei der "And Just Like That"-Premiere

Getty Images Der Cast von "Sex and the City": Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon