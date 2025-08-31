Vanessa Nwattu sagte "Temptation Island V.I.P." spontan zu

Vanessa Nwattu lernte 2022 bei Temptation Island V.I.P. den vergebenen Aleks Petrovic (34) kennen – die beiden verliebten sich und sind mittlerweile sogar verlobt. Jetzt kehren die beiden Realitystars zurück in die Show, mit der alles angefangen hat, und testen ihre Liebe. Wie Vanessa bei der Premiere von "The Power" in Berlin im Interview mit Promiflash ausplaudert, war ihre Rückkehr allerdings nicht von langer Hand geplant. "Es war rein spontan, dass wir gesagt haben, wir versuchen jetzt mal 'Temptation' zusammen als Paar", erklärt sie und verrät: "Wir wurden tatsächlich zwei oder drei Jahre in Folge angefragt."

Doch was hat die Dubai-Auswanderin ausgerechnet jetzt zu einer Teilnahme motiviert? "Jetzt war das für mich tatsächlich eher so ein Ding, wo ich mir dachte: 'Okay, komm, wir sind verlobt. Wir haben nichts zu verlieren. Wir sind ausgewandert. Ich denke, wir schaffen das, weil wir so viele andere Sachen im Leben auch schon geschafft haben'", schildert sie ihren Gedankengang im Gespräch mit Promiflash. Einen netten Nebeneffekt hat der TV-Treuetest dabei auch: "Dann können wir auch ein bisschen Geld mitnehmen, vielleicht auch für die Hochzeit." Vor "Temptation Island V.I.P." planten die beiden, sich 2026 das Jawort zu geben.

Vanessa schätzt die Gewissheit, die die Villa der Versuchung einem Paar schenken kann. Sie erklärt gegenüber Promiflash: "Entweder geht man da raus und weiß, man ist füreinander bestimmt – weil ich mir sehr sicher bin, dass man 'Temptation' eben auch bestehen kann – oder es zeigt eben: Okay, scheinbar doch nicht." Was das Ergebnis bei Vanessa und Aleks ist, müssen Fans noch abwarten. Mit einem vielsagenden Modestatement setzte die "The Power"-Kandidatin jedoch kürzlich in den sozialen Medien bereits ein Zeichen und deutete auf eine Liebeskrise hin.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrović und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

Instagram / C-QVBJQtXOS Aleks Petrović und Vanessa Nwattu im Mai 2024